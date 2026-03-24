Los promotores se lanzan a promover edificios de pisos de una habitación

Los promotores se han lanzado a construir en València edificios enteros con pisos de una sola habitación. El alto precio del suelo y de los costes de construcción impulsan viviendas pequeñas que parten de 233.000 euros. Hasta hace poco este tipo de proyectos solo eran habituales en Madrid o Barcelona, pero ahora mismo ya hay en el Cap i Casal cuatro promociones de viviendas tipo estudio o de una habitación.

José Manuel Martínez, subdirector general de Olivares Consultores, advierte de que en València han subido tanto los precios de obra nueva que cada vez hay menos compradores con capacidad económica para adquirir pisos grandes. "Es un tipo de inmueble que se vende muy bien", subraya.

Olivares Consultores comercializa dos proyectos de este tipo. El primero, que ya está a la venta, es el edificio Alba Parc en la calle Amparo Iturbi junto al Parque Central de València. Es un edificio compuesto por 37 estudios y pisos de una habitación con precios que parten de 233.000 euros. El 40 % de los inmuebles ya está vendido y las obras están a punto de arrancar con el objetivo de entregar las llaves en 2028.

La segunda promoción se va a comenzar a vender en diez días, todavía no se han concretado los precios y está compuesta por 97 inmuebles que se van a construir en el número 17 de la avenida de Primado Reig. La mitad de los inmuebles serán estudios (en los que la habitación está integrada en un espacio diáfano en el que también hay cocina) y el resto pisos de un dormitorio. El edificio tendrá piscina en la azotea.

Hasta 50 metros

Vicente Martínez, gerente de Promociones de Olivares Consultores, subraya que son inmuebles de entre 35 y 50 metros cuadrados. "En el caso de Alba Parc, el solar es muy pequeño lo que dificultaba construir un garaje y este tipo de cliente no lo necesita tanto. El perfil de los compradores es el de solteros, divorciados y personas que prefieren pagar algo más asequible", apunta.

De hecho, los promotores están recortando "a marchas forzadas" el tamaño de los pisos en València y su área metropolitana para reducir los costes y que les salgan los números. La falta de mano de obra y de suelo ha disparado el precio de los pisos en València por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado y las empresas inmobiliarias apuestan por construir más viviendas en el mismo espacio. Son pisos de 36 metros cuadrados que se venden por 200.000 euros más IVA.

El coste del suelo se ha disparado en el Cap i Casal por la falta de solares disponibles. Hasta ahora, el tope máximo estaba en unos mil euros el metro cuadrado. Ahora hay operaciones en las que se está pidiendo entre 1.700 y 2.000 euros el metro cuadrado. Estas operaciones no se están cerrando porque el coste de los pisos se dispara. A esos precios tienes que vender la vivienda a entre 7.000 y 8.500 euros el metro cuadrado.

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Ciutat Vella

Por otra parte, la promotora valenciana Llop Servicios Integrales impulsa la construcción de un edificio de 23 viviendas en uno de los últimos solares disponibles en Ciutat Vella. El suelo está enfrente del colegio Escolapios entre las calles Carniceros y Balmes. La promoción, que también comercializa Olivares Consultores, estará compuesta por pisos de 1, 2 y 3 dormitorios y contará con aparcamiento. El edificio estará muy cerca del Mercado Central y de la calle Guillem de Castro. Los precios de venta todavía no se han hecho públicos.