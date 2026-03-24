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El puerto asegura que el aval del Supremo a la ZAL aporta estabilidad a las empresas

La APV considera que la resolución del Alto Tribunal que cierra la vía judicial genera "certidumbre sobre inversiones y empleo de proximidad"

La ZAL del puerto de València

La ZAL del puerto de València

José Manuel López

Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha asegurado hoy que la desestimación por el Tribunal Supremo del último recurso sobre la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto, adelantada hoy por Levante-EMV, aporta "estabilidad a las empresas y proyectos vinculados, y certidumbre sobre inversiones y empleo de proximidad".

La Autoridad Portuaria se ha pronunciado así respecto a la desestimación del último recurso de la Asociación Ciudadana Per l'Horta contra la decisión de la Generalitat de aprobar definitivamente la ZAL del puerto de València, por lo que la avala y pone fin a dos décadas de conflicto judicial y social.

En un comunicado, la APV indica su convencimiento de que todas las actuaciones se han desarrollado con respeto a la legalidad vigente y es "un reconocimiento y un aval" al trabajo técnico, jurídico y administrativo realizado durante años.

Último peldaño

La decisión del Supremo es "el último peldaño de un recorrido jurídico ante el TS que se ha extendido –en esta última versión del Plan Especial- durante más de siete años", señala la APV en el comunicado.

La ZAL del puerto de València, el lunes

La ZAL del puerto de València, el lunes / JM Lopez

La resolución aporta estabilidad a las iniciativas empresariales vinculadas a la ZAL y a proyectos que han apostado por este espacio como base para su desarrollo futuro, y se consolida "como un enclave estratégico para la actividad logística y como un elemento relevante para el crecimiento económico del entorno portuario".

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"Sobre todo, esta decisión tiene un impacto directo en el barrio de Natzaret y en València ciudad, que ven reforzada la certidumbre sobre inversiones y en forma de empleo de proximidad", añaden.

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