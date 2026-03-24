El Supremo cierra la vía judicial y ampara la ZAL del puerto de València

Se acabaron los pleitos por el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València. El Tribunal Supremo ha puesto punto y final a una batalla judicial que se remontaba a hace más de dos décadas. En una providencia del pasado 18 de marzo, al Alto Tribunal ha acordado no admitir a trámite el último recurso de casación interpuesto por la Asociación ciudadana per l'Horta contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Este colectivo lleva más de veinte años denunciando la transformación de tierras clasificadas como huerta protegida y que fueron expropiadas y urbanizadas en La Punta para levantar la ZAL. El pasado diciembre, este grupo consiguió que el TSJCV admitiera a trámite su recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Este recurso se presentó frente a la sentencia del propio TSJCV que el treinta de septiembre de 2025 desestimaba el recurso contencioso-administrativo de la asociación contra el Plan Especial de 2018 que pretendía legalizar a posteriori las actuaciones realizadas por el puerto de Valencia en dichos terrenos.

El Supremo, según ha podido saber este diario, basa su resolución en que el recurso de casación está exento de fundamentación suficiente y carente de interés casacional. Asimismo, impone las costas procesales a la parte recurrente.

Conflicto social

El conflicto social y jurídico de la ZAL se remonta al convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento de València en octubre de 1997 para promover el desarrollo de la ZAL del Puerto de Valencia. Dicho desarrollo se planteó sobre suelo que figuraba en el Plan General como “suelo no urbanizable de especial protección agrícola”. Es por esto que el citado Plan Especial fue recurrido por la Asociación Vecinal La Unificadora y por el colectivo Per l’Horta. Del mencionado acuerdo nacieron sucesivas versiones del Plan Especial que ya fueron anuladas por el Tribunal Supremo en dos ocasiones, en 2009 y 2015. La tercera versión de ese Plan, aprobada por resolución de 17 de diciembre de 2018 de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat, es la que seguía en disputa ante los tribunales.

La ZAL del puerto, ayer tarde / JM Lopez

En octubre de 2024, el Supremo dictó una sentencia, que ratificaba otra resolución suya de marzo del mismo año, en que determinaba que la tramitación final del plan especial de la ZAL fue correcta y estimaba el recurso que la Generalitat y Valencia Plataforma Intermodal, sociedad de la Autoridad Portuaria de Valencia, interpusieron contra la sentencia previa del TSJCV, que anulaba tanto el acuerdo como el plan “por no haberse tramitado una evaluación ambiental estratégica por el procedimiento ordinario, sino por el procedimiento simplificado”. Los autos fueron remitidos al TSJ valenciano, que en septiembre de 2025 publicó otra sentencia, como se ha explicado previamente, dando la razón a la Generalitat y el Puerto. Aún así aceptó tramitar el mencionado recurso de casación que ahora ha desestimado el Supremo.

Inversiones

Durante este lago proceso judicial, pese a todo, la actividad en la ZAL no ha permanecido paralizada. Por ejemplo, tal como publicó este diario el pasado mes de diciembre, el grupo empresarial de la naviera MSC obtuvo la licencia del Ayuntamiento de València para la construcción de su nueva plataforma logística en este emplazamiento colindante al recinto del Grao. Esta nueva instalación, que supondrá una inversión de más de 30 millones de euros, abarcará una superficie de más de 25.000 m2 dentro de una manzana de 39.600 m2. La plataforma logística de MSC estará especialmente dedicada al almacenamiento de productos alimenticios.

El consejo de administración de València Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística) aprobó en junio de 2025 por unanimidad la adjudicación de un derecho de superficie sobre tres nuevas parcelas situadas en la ZAL, ubicada en un emplazamiento colindante al recinto del Grao. En concreto, se han adjudicado las manzanas F2, G2 y A3 a Nederval, Maltransinter y Transitalia 2004, respectivamente.

La ZAL del puerto, ayer / JM Lopez

Proyectos

Las citadas empresas, y Accolade, están interesadas y prevén inversiones que superan los 45 millones de euros en parcelas de la ZAL. Se espera la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos con el desarrollo de este recinto, según un informe de la Autoridad Portuaria de València (APV), gestor de la ZAL junto con la sociedad estatal Sepes.

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Paralelamente, Adif ha licitado, con un presupuesto de 1.561.956,9 euros, las obras de acondicionamiento del vial de conexión entre la terminal de València-La Font de Sant Lluís y la ZAL. Este proyecto constructivo se enmarca en la remodelación de la terminal de transportes de mercancías de València-Font de Sant Lluís y su ejecución permitirá disponer de una conexión interna directa para el tráfico rodado desde la ZAL del conjunto portuario, mediante un vial para el tránsito de camiones y vehículos ligeros, aumentando la conectividad y eficiencia del nodo ferroportuario.