La familia Royo promueve 200 viviendas en l'Eliana y València

La familia Royo ha consolidado su proyecto empresarial Invext tras cerrar el ejercicio con inversiones en ocho compañías y el impulso de un plan inmobiliario que contempla el desarrollo de 200 nuevas viviendas en València y l'Eliana. Este avance marca una nueva etapa para el grupo empresarial, cuyo plan estratégico sitúa la inversión y la innovación como ejes centrales bajo el liderazgo de la segunda generación.

Hace más de un año, el family office inició su transformación como grupo empresarial estructurado en tres áreas: patrimonial, inmobiliaria y empresarial. La primera mantiene la marca Invext Legacy, mientras que la nueva organización incorpora dos nuevas divisiones de negocio: Invext Real Estate, enfocada en el desarrollo inmobiliario, e Invext empresarial, a través de su gestora Royo Ventures Capital, orientada a la inversión y gestión empresarial.

Esta reorganización responde al propósito de la familia Royo de gestionar y preservar el patrimonio familiar, garantizar la continuidad generacional e impulsar inversiones con criterio y disciplina, reforzando al mismo tiempo la excelencia en la gestión derivada del crecimiento y la diversificación. El plan familiar integra activamente a las tres generaciones.

Desarrollo residencial

En el ámbito inmobiliario, Invext Real Estate amplía la actividad patrimonial del grupo con un foco inicial en el desarrollo residencial para facilitar el acceso a la vivienda. “Nos hemos centrado inicialmente en el ámbito residencial, desarrollando un modelo apoyado en socios y proveedores locales. Fruto de ello estamos gestionando un plan residencial que contempla nuevas promociones que darán lugar a la construcción de 200 nuevas viviendas en los próximos cuatro años”, ha explicado Santiago Royo, CEO de Invext.

Dentro de este plan se enmarcan las dos promociones que se lanzan este año: una en La Eliana, con 40 viviendas, y otra en València, en la rotonda de Los Anzuelos, con 26 viviendas y sus correspondientes plazas de garaje. Las entregas están previstas para finales de 2026 en La Eliana y el primer trimestre de 2027 en València. Además, el grupo ha adquirido nuevo suelo residencial e industrial para futuros desarrollos dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

Esta proyección también se extiende al ámbito internacional, donde la expansión está liderada por Silvia Royo como consejera de Invext , a través de la filial Invext USA. En este sentido, Silvia Royo ha destacado que “estamos trasladando al ámbito internacional y, más concretamente, al mercado norteamericano, la misma filosofía de inversión que aplicamos en España, tanto en el ámbito inmobiliario como en el acompañamiento a empresas en sus procesos de crecimiento”.

Nuevo fondo

En lo que respecta a la división empresarial, opera bajo la sociedad Royo Ventures Capital, con el objetivo de participar en diferentes gestoras de fondos de capital privado, así como en vehículos de inversión empresarial directa. Su enfoque, de empresario a empresario, tiene el doble objetivo de impulsar el crecimiento, la profesionalización y la sucesión de las pymes, y de fortalecer el ecosistema empresarial a través de la innovación, la tecnología y el talento.

Invext ha creado asimismo un fondo propio como vehículo de inversión directa. Este fondo ya ha invertido en ocho empresas y prevé ampliar su actividad en los próximos años. Su estrategia se centra en compañías que aporten soluciones a desafíos estructurales como los retos demográficos, la salud y el bienestar, la innovación tecnológica o la sostenibilidad medioambiental y energética.

Raúl Royo, presidente de Invext, ha señalado que “la creación de este fondo propio responde a nuestra voluntad de invertir de forma directa en compañías que contribuyan a dar respuesta a los grandes retos de futuro de la sociedad, desde una visión empresarial y con vocación de permanencia”.

Asimismo, su estrategia combina el acompañamiento y la mentorización de futuros empresarios, la colaboración con universidades y escuelas de negocio y el apoyo a iniciativas emprendedoras.

Actividad inversora reciente

En 2025, la familia Royo realizó inversiones en diversas gestoras de Private Equity, actuando como socios fundadores en Side Capital Partners y como Venture Partners en el fondo The Lab Ventures. También invirtió en el fondo valenciano Iberia NCA NF, especializado en la adquisición de empresas con problemas de sucesión, con el fin de preservar el legado empresarial de pequeñas y medianas compañías.

Ese mismo año, el holding formalizó ocho inversiones directas, entre las que destaca una inversión estratégica en Nikovi Solutions, empresa especializada en campañas de loyalty y programas de fidelización para grandes cadenas de distribución. Además, invirtió, a través de Moira Capital Partners, en Diamond Foundry, una compañía estadounidense que está desarrollando en Trujillo (Cáceres) una fábrica de componentes de chips de alto rendimiento.

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Por último, Raúl Royo se incorporó al Consejo de Administración de Side Capital Partners, gestora que, tras su inscripción en la CNMV, ha constituido sus dos primeros fondos destinados a invertir en pymes industriales.