La filial que Grifols sacará a bolsa en EEUU vale alrededor de 25.000 millones de euros

El pasado martes se produjo una noticia de impacto para el empresariado catalán. El consejo de administración de Grifols está preparando la salida a bolsa en EEUU de una parte de las acciones de su negocio de Biopharma en el país, en un movimiento enfocado a reducir la deuda de la compañía catalana del sector sanitario, que asciende a 8.800 millones, con un apalancamiento de 4,2 veces.

Según han informado fuentes del sector a EL PERIÓDICO, la filial Biopharma, facturó 6.487 millones de euros en 2025, más del 86% del total de la multinacional, se encuentra valorada entre 26.800 y 31.000 millones de dólares —entre 23.134 y 26.759 millones de euros—.

El movimiento de la farmacéutica catalana se sustenta sobre dos pilares: tanto reducir la deuda del grupo, para lo que el grupo ha lanzado una refinanciación de 2.000 millones, tal y como ha recogido Expansión, como para seguir creciendo en otros mercados, entre los que resaltan dos países donde Grifols tiene operaciones muy establecidas: Canadá y Egipto, al margen de EEUU.

Grifols informó en su comunicado, remitido al cierre de mercado en EEUU, de que la transacción será propuesta mediante una oferta pública de venta (OPV). Además, según ha recogido este miércoles la agencia 'Bloomberg', la intención de la farmacéutica con sede en Barcelona es sacar un 20% de la filial al mercado, que alcanzaría una valoración de 6.000 millones de euros.

En caso de que la salida a bolsa se produzca, Biopharma tendrá en EEUU su propio consejo de administración, un equipo directivo y una estructura de gobierno corporativo dedicados. "Esta estructura permitirá a la compañía operar con un enfoque estratégico claro, una gobernanza adaptada y la agilidad necesaria para competir y crecer como empresa cotizada en Estados Unidos. Este posicionamiento se alinea con el interés de los inversores en una compañía estadounidense centrada exclusivamente en el negocio del plasma y con una estructura de capital simplificada tras la salida a bolsa", ha destacado el grupo en un comunicado.

Grifols ha destacado que esta filial será la "primera y única" compañía del sector en Estados Unidos totalmente autosuficiente, al contar con un modelo integrado que abarca desde la recogida de plasma en sus casi 300 centros hasta la fabricación y distribución.

Actualmente, la firma emplea a más de 14.000 personas en territorio estadounidense y cuenta con "importantes plantas industriales" en California y Carolina del Norte.

La compañía ha subrayado que Biopharma en Estados Unidos suministra más del 60% del plasma mundial y prevé que el sector siga creciendo a tasas de "un dígito alto" en los próximos años.

"El sector del plasma se caracteriza por sus elevadas barreras de entrada, en el que la escala, la infraestructura y la experiencia regulatoria son fundamentales, y en el que un número limitado de compañías concentra la gran mayoría de la capacidad mundial", ha añadido.