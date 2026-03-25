Grandes fortunas de Estados Unidos, Oriente Medio y Europa del Este aumentan su interés por la vivienda de lujo en Barcelona

Las grandes fortunas de países como Estados Unidos o zonas como Oriente Medio y Europa del Este han incrementado su interés por comprar una vivienda de lujo en Barcelona. Esta es una de las principales conclusiones del Informe de evolución y tendencias del mercado residencial de lujo en España 2025-2026, de Grupo Tecnitasa, una de las principales empresas de tasación del país, que pone cifras a este mercado en la capital catalana, el que menos crece de todo el país.

El origen de comprador de casas de alto 'standing' sigue siendo eminentemente extranjero, principalmente europeo, de países como Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Países Bajos o Alemania. Sin embargo, otras nacionalidades han ganado peso. "Se observa un incremento de interés desde Estados Unidos, así como desde Oriente Medio y desde el centro y este de Europa, especialmente Polonia y países del entorno, por su tamaño y evolución económica reciente", reza el estudio de la tasadora.

"Se han incorporado nuevos perfiles como polacos, movimiento producido por guerra de Ucrania, y también, americanos, de grandes ciudades como Nueva York, aprovechando la oportunidad de unos precios adecuados para ellos", desarrolla Luis Díaz de la Fuente, director del Área de Lujo de Grupo Tecnitasa.

El perfil de aquellos que adquieren una casa por encima de los tres millones de euros son dos: por un lado, individuos entre los 60 y 65 años, que buscan con la compra del inmueble consolidar su patrimonio y se decantan por más sol y proximidad a la costa, y, por otro, los de entre 30 y 40, estos principalmente emprendedores —muchos vinculados a la tecnología—, que han generado patrimonio y buscan estabilidad y calidad de vida, priorizando zonas más urbanas.

La mayoría de estos propietarios, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados, convierten su vivienda en residencia principal, semipermanente o bien como base para operar de forma internacional. "El concepto de segunda residencia puramente vacacional tiene menor peso. La proximidad a colegios internacionales, la vida cultural activa y la posibilidad de vivir con menor dependencia del coche son factures determinantes, especialmente tras la pandemia", reza el informe.

Una de las curiosidades es que los interesados en esta clase de inmuebles están dispuestos a pagar entre un 30% y un 40% por encima del valor medio si el edificio o la vivienda tiene elementos como mosaicos hidráulicos, vidrieras emplomadas, tribunas, escayolas o por ornamentación de fachada. "Se trata de un lujo entendido como patrimonio y valor artístico. El lujo se asocia a la historia, a la artesanía de la arquitectura y a la singularidad del activo", comenta la empresa de servicios de valoración.

El mercado de lujo de Barcelona, el que menos se encarece

El mercado residencial de lujo en la provincia de Barcelona muestra "una evolución media contenida dentro del contexto general de este segmento en España", comenta Tecnitasa, que cifra en un 4,28% la subida en cifras interanuales. El precio medio de una vivienda de estas características se sitúa en 5,34 millones de euros, con una repercusión de 6.770 euros por metro cuadrado.

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"Las operaciones por encima de los cinco millones suelen ser activos muy singulares, lo que puede generar valores máximos elevados sin que necesariamente se reflejen una tendencia generalizada del mercado. No obstante, el territorio, apoyado en el atractivo internacional de la ciudad de Barcelona, mantiene su posicionamiento como uno de los principales mercados de alto nivel del país con un valor promedio similar al de otras zonas", concluye el mencionado informe.