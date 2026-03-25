Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso

Los inquilinos que revisan su contrato en València este año van a tener que pagar casi el doble por su piso si no llegan a un acuerdo con los propietarios. El coste de un arrendamiento en el Cap i Casal es un 82 % más caro que cuando estalló la pandemia. El precio medio real por el que se están alquilando los pisos en la ciudad es de 1.200 euros al mes frente a los 700 euros de hace cinco años.

El Gobierno aprobó el viernes un real decreto-ley que establece una "congelación temporal de los precios del alquiler" por la guerra de Irán, pero no cuenta con el apoyo del Congreso y con toda probabilidad decaerá en 30 días.

El alquiler subirá este año 223 euros al mes de media en la revisión de contratos de 62.500 familias de la Comunitat Valenciana, según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sin embargo, la situación es mucho más grave en el Cap i Casal.

Los inquilinos firmaron su contrato a lo largo de 2021 y desde entonces el precio prácticamente se ha duplicado en ciudades como València y ha crecido con fuerza sobre todo en las áreas metropolitanas de la Comunitat Valenciana. Las inmobiliarias advierten de que la media de los nuevos arrendamientos en el Cap i Casal está entre 1.200 y 1.300 euros al mes.

De hecho, València es la capital española donde más ha subido el coste del alquiler con un 82 % desde la pandemia. El incremento ha coincidido con un desplome de la oferta del alquiler del 65 % entre 2020 y 2024, según datos de la plataforma Idealista.

Esta situación ha variado en el último año, ya que debido al subidón de precios las familias ya no pueden pagar más. La bolsa de pisos del mercado de alquiler tradicional se ha incrementado en 2025 un 6 % en el último año a pesar de que el Cap i Casal ha ganado 18.000 vecinos desde el 1 de enero de 2025, según datos de la misma plataforma.

Edificio de viviendas en València. / Francisco Calabuig

Ministerio de Consumo

El departamento ministerial que dirige Pablo Bustinduy ha constatado que en 2021 se firmaron en la Comunitat Valenciana 62.523 contratos de alquiler que afectan a 155.057 personas. Tras cruzar datos extraídos del Panel de Hogares (que elaboran el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales), el Ministerio de Consumo ha llegado a la conclusión de que, "en el conjunto del Estado, la renovación del contrato de alquiler a precios de mercado de un hogar con renta media podría suponer pagar 1.735 euros extras al año".

En el caso de la Comunitat Valenciana, esta cifra se elevaría a 2.686 euros al año (223 euros al mes). La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía española tras Baleares con mayor incremento del alquiler acumulado en los últimos cinco años. La situación es mucho más grave en València.

El 93 % de los alquileres en València ya vale más de 1.000 euros al mes. En el Cap i Casal solo quedan 166 viviendas por debajo de esa cifra. En el resto de Valencia la situación empieza a agravarse con un 75 % de los pisos por encima de los mil euros al mes.

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Máximos históricos

En los últimos cinco años, el mercado ha pasado de una fase de ajuste a otra de máximos históricos ininterrumpidos. Mientras que en 2020 con 680 euros había muchas opciones, en la actualidad esa cifra no cubre ni siquiera el alquiler de 133 habitaciones en el Cap i Casal ofertadas en Idealista. El desequilibrio entre oferta y demanda se ha agravado por la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana.