Movilex inicia las obras para modernizar su planta de Sollana con una inversión de 4,3 millones

Movilex, compañía especializada en la gestión, tratamiento y valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ha iniciado las obras para modernizar su planta de Sollana con una inversión total de 4,3 millones de euros. El proyecto incluye una ayuda de 1,7 millones de euros cofinanciados con fondos europeos NextGenerationEU a través del Programa de Impulso a la Cadena de Valor del Sector Industrial, del Ministerio de Industria . La finalización de los trabajos está prevista para inicios de 2029.

La actuación contempla la implantación de dos nuevas líneas de tratamiento automatizadas: una destinada al procesamiento de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos y otra específica para pantallas planas. Incluye además el desarrollo de obra civil e instalaciones auxiliares necesarias para su puesta en marcha. Las nuevas líneas incorporarán tecnologías avanzadas de separación y sistemas de captación y filtración de partículas, diseñadas para mejorar la eficiencia de los procesos y la calidad de los materiales recuperados, y han sido concebidas en línea con las mejores técnicas disponibles del sector y con la normativa europea vigente.

Más allá de la dimensión técnica, esta inversión tiene un impacto directo en el tejido productivo y social de la Comunitat Valenciana. La planta de Sollana, municipio de poco más de 5.000 habitantes, cuenta con 37 trabajadores de Movilex, lo que la convierte en uno de los principales empleadores industriales de la zona. La modernización de la instalación refuerza la estabilidad de esos puestos de trabajo y consolida la presencia de la compañía como actor industrial de referencia en la región.

“Esta inversión refleja nuestra apuesta por seguir fortaleciendo un modelo industrial basado en el rigor técnico, la eficiencia y la valorización de los materiales”, ha señalado Luis García-Torremocha, CEO de Movilex. “Este proyecto refuerza nuestro compromiso con el desarrollo industrial y ambiental de la Comunitat Valenciana, y el respaldo del programa CVI 2025 supone un impulso clave para seguir avanzando en un modelo productivo más sostenible y competitivo”.

Noticias relacionadas

Transformación tecnológica

Esta actuación con la ayuda de los fondos europeos se enmarca en el plan de transformación tecnológica que Movilex está ejecutando en la Comunitat Valenciana y a nivel nacional, orientado a reforzar su red industrial mediante la incorporación de nuevas capacidades y la mejora continua de sus procesos. En este contexto, la compañía ha acometido recientemente otras inversiones significativas: 3 millones de euros en su planta de Alicante y 2,4 millones en Movilex Badajoz (Lobón), consolidando su posición como referente en reciclaje avanzado y economía circular.