El puerto de València adaptará muelles, diques y terminales a los riesgos del cambio climático

El cambio climático está jugando una mala pasada a grandes las infraestructuras, incluido los puertos. Por eso, Valenciaport -que gestiona los recintos de València, Sagunt y Gandia- acaba de anunciar que comienza una estrategia de adaptación de sus instalaciones de València, Sagunt y Gandia a los fenómenos derivados del calentamiento global, con el que busca aumentar su resiliencia.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan Net Zero Emissions, tiene como objetivo crear puertos ecológicos, y actualizar los riesgos que pueda haber frente a oleaje, lluvias intensas, olas de calor o variación del nivel del mar. Las tareas de elaboración de este plan cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses, y se han adjudicado por 181.229,35 euros (IVA no incluido) a la empresa Ineco. Se está trabajando para identificar los riesgos críticos de cada puerto; establecer medidas de adaptación concretas, priorizando las áreas clave como muelles, diques, terminales, accesos y operativa de las terminales; y hacerlo siempre bajo una labor de seguimiento y mejora continua.

Valenciaport ha empezado a trabajar en la línea de lo establecido por Puertos del Estado en su 'Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General', según el cual en el año 2030 todos los puertos de titularidad estatal deberán contar con esta adaptación. "Este plan partirá de un análisis de la vulnerabilidad de los tres puertos, una evaluación del riesgo ante fenómenos meteorológicos extremos y una propuesta de medidas a adoptar para hacer frente a este tipo de situaciones. Estas medidas -según la entidad presidida por Mar Chao- deberán reflejar todos los impactos posibles de episodios climáticos extremos y la capacidad de resistencia de las infraestructuras y servicios prestados en dichos enclaves".

Infraestructuras vulnerables

El objetivo de Valenciaport es priorizar aquellas infraestructuras y servicios con mayor vulnerabilidad, y tendrán como base mínima las medidas de adaptación genéricas recogidas en las estrategias de adaptación elaboradas por la APV. Las soluciones prioritarias propuestas deberán incluir un análisis de coste-beneficio que servirá para evaluar la viabilidad económica de las medidas de adaptación propuestas.

Descarbonización

La elaboración de estos planes de adaptación al cambio climático se enmarca en el Plan Net Zero Emissions de APV con el que se quiere llegar a 2035 habiendo alcanzado la neutralidad de carbono en las instalaciones de Valenciaport. En este plazo también se prevé que haya logrado la autosuficiencia energética, siendo capaz de producir toda la energía que necesita para atender los consumos asociados al desarrollo de la actividad económica y comercial de los distintos puertos.

Este documento es la hoja de ruta sobre la que laAPV va a liderar todo el proceso de descarbonización del conjunto de la comunidad portuaria, en la que estarán implicados navieras, terminalistas, transporte terrestre y servicios portuarios entre otros. El puerto de València invertirá más de 900 millones de euros hasta el año 2035 con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones y la autosuficiencia energética en sus recintos de València, Sagunt y Gandía. El 80% de los muelles del puerto de València estarán electrificados antes de que finalice el año 2028, lo que permitirá conectar los buques a la red eléctrica y apagar sus motores auxiliares durante su estancia.

Noticias relacionadas

En este sentido, el plan incluye acciones como la construcción de dos nuevas subestaciones en el puerto de València, que estarán operativas entre 2026 y 2028 y la puesta a disposición en las distintas terminales de puntos de carga (OPS) para los buques. Asimismo, a lo largo de 2027 se implantará un sistema inteligente de gestión de energía que se basará en la aplicación de gemelos digitales.