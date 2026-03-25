Dos de cada tres casas rurales están ya reservadas para Semana Santa

El nivel de reservas de las casas rurales españolas para la Semana Santa se establece en 66,6%, según un estudio realizado por Rentalia, la plataforma vacacional de idealista, teniendo en cuenta los calendarios de disponibilidad publicados por los propietarios de las viviendas turísticas. En contraposición al turismo rural, aquellas viviendas turísticas a menos de 15 kilómetros de una playa tienen un nivel de reservas del 54 %. En total, teniendo en cuenta las viviendas turísticas de todos los entornos y tipologías, el 57,5% de ellas están ya reservadas para la Semana Santa.

El nivel de reservas de casas rurales no es igual entre todas las regiones españolas. En el caso de la Comunitat Valenciana, el nivel de reservas en la costa es del 60 % y en el interior del 38 %. Extremadura es la comunidad autónoma que encabeza el ranking, con un 88,4% de sus casas rurales ya reservadas, seguida de Baleares (74,2 %) y la Comunidad de Madrid (63,9 %).

En el lado contrario, el estudio refleja que varias regiones todavía tienen mucha disponibilidad entre sus casas rurales para aquellos viajeros que esperan a la última hora para reservar sus vacaciones. Este es el caso de Canarias (34,8 %), Comunitat Valenciana (38,3 %) y Cataluña (39 %), todas por debajo del 40 % de reservas entre sus casas rurales.

Las reservas de viviendas turísticas en la costa

Los viajeros que quieren disfrutar de la playa durante las vacaciones de Semana Santa tienen un destino predilecto: las Islas Canarias ya tienen reservadas el 74,2 % de sus viviendas turísticas a menos de 15 kilómetros de una playa. Les sigue en el ranking la costa de la Comunitat Valenciana con un 60,4 % y la costa de Asturias con un 60 %. En Andalucía poco más de la mitad de las viviendas en costa están reservadas (50,8 %).

Aquellos viajeros que busquen una vivienda turística de última hora para disfrutar de la playa en Semana Santa encontrarán mayor disponibilidad en Cantabria, con el 34,8% de las viviendas turísticas reservadas, seguida de la Región de Murcia (38,3%) y Galicia (39%). Aquellas regiones en las que no se han podido analizar una muestra suficiente para obtener datos estadísticos no aparecen en el ranking.

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Precio de los carburantes

Según Almudena Ucha, directora de Rentalia: “ante una situación económica y geopolítica inestable parece que los destinos nacionales y de interior están ganando protagonismo. En ellos, destacan especialmente las viviendas turísticas, al ser una de las opciones de alojamiento más económicas del mercado. Son muchos los viajeros que en estos momentos están pendientes de las fluctuaciones de precio de carburantes y alojamientos y planificarán sus vacaciones de Semana Santa en el último momento. Para todos ellos, pero sobre todo para familias y grupos grandes, las viviendas turísticas serán la mejor opción un año más”.