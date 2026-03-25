La última canción de La Fúmiga pondrá música a la nueva campaña de Caixa Popular

La última canción de La Fúmiga se escuchará dentro de pocas semanas. Es la música que ambienta la nueva campaña publicitaria de Caixa Popular. Así lo han anunciado este mediodía la cooperativa de crédito y el cantante del grupo, Artur Martínez, durante la presentación a los medios de la citada promoción, anclada en el concepto 'Tot encaixa' y que tiene una clara voluntad de acercarse a la juventud.

Martínez ha explicado que el grupo originario de Alzira se identifica con Caixa Popular: "Hemos vivido lo que es trabajar con ellos, su trato diferenciado. Nosotros remamos a favor del territorio y esta es la única empresa que utiliza nuestro idioma". Con ese punto de partida y el patrocinio por parte de la cooperativa de crédito valenciana a la gira de despedida, el acuerdo ha sido fácil y rápido, según han informado el cantante y la directora general de Caixa Popular, Alicia Soler.

La Fúmiga inicia en Alicante este viernes la gira de su adiós, al menos por ahora, a los escenarios, que culminará el próximo octubre con dos conciertos en Barcelona y otros dos en el Roig Arena de València. "Necesitábamos ayuda para hacer algo grande", ha confesado Martínez, quien ha añadido que no podía confirmar si la vitalista canción compuesta para Caixa Popular, la última de esta formación, podrá escucharse en los conciertos. La campaña publicitaria comenzará en las próximas semanas.

Jóvenes

Por su parte, Alicia Soler ha explicado que el plan estratégico de Caixa Popular contempla entre sus prioridades para este 2026 la atracción de los jóvenes. "Son el futuro de Caixa Popular y de nuestra sociedad", ha afirmado antes de recordar que el 25 % de la plantilla de la cooperativa de crédito son menores de 30 años.

Presentación de la nueva campaña de Caixa Popular / M.A.Montesinos

Preguntada por los planes de futuro de la entidad, la directora general ha explicado que, tras los 52 millones de euros de beneficios brutos de 2025 -un año que "pintaba muy mal por la dana" pero que al final ha sido de récord-, las previsiones para este 2026 son un aumento en esta magnitud hasta los 54 millones. El reto, ha añadido, es lograr un crecimiento de la inversión del 15 %, "muy por encima de la media del sector financiero". Tras la apertura de oficinas en Buñol y Benetússer, en 2025, y la de Campanar en València en este trimestre, el objetivo ahora es abrir sucursal en la Avenida de la Plata de València y en Picanya.

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Guerra de Irán

Todos estos propósitos estarán condicionados inevitablemente por las consecuencias económicas de la guerra en Irán. "Todos estamos a la espera de ver cuánto dura el conflicto, pero si perjudica a nuestros clientes vía inflación o política de tipos", acabará afectando también a la entidad, en algunos aspectos no de forma negativa. A este respecto, recordó que la incertidumbre que está generando el conflicto bélico y su incidencia sobre los precios puede obligar al Banco Central Europeo (BCE) a subir los tipos de interés, que están en el 2 %. Ese incremento mejora los márgenes de las entidades financieras "y para nosotros es positivo", pero también puede generar morosidad por parte de los clientes y eso no es bueno para nadie.