Anecoop celebra 50 años de valores compartidos en el cooperativismo agroalimentario

Anecoop, cooperativa agroalimentaria española líder en la comercialización de frutas y hortalizas, con sede en València, ha celebrado esta tarde su 50º Aniversario en el Auditorio del Palau de Les Arts Reina Sofía de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Alejandro Monzón y Joan Mir, presidente y director general de Anecoop, respectivamente, han coincidido en destacar que se “celebra medio siglo de historia y valores compartidos, de unión, de esfuerzo colectivo y de profundo compromiso con la agricultura, con la tierra y con las personas”.

Hortensia Roig, Alejandro Monzón y Joan Mir, en primera fila. / G. Caballero

Más de 850 invitados se han reunido para conmemorar cinco décadas de trayectoria, en un acto fundamentalmente de reconocimiento y agradecimiento a todos los que han hecho posible, desde su fundación en 1975, el avance de Anecoop hasta consolidarse como referente internacional del cooperativismo agroalimentario: fundadores, miembros del consejo rector (actuales y pasados), entidades socias, agricultoras y agricultores, equipos profesionales del Grupo Anecoop, proveedores, colaboradores, organizaciones e instituciones del sector agroalimentario, científico y académico, y medios de comunicación. Entre la personas invitadas ha acudido la presidenta de EDEM Escuela de Empresarios, Hortensia Roig.

Personas invitadas al 50º aniversario de Anecoop. / G. Caballero

A todos ellos, el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, se ha dirigido con un “Gracias por creer en este proyecto. Gracias por creer en la fuerza del cooperativismo”. Con la mirada en el futuro ha señalado: “Hoy seguimos construyendo juntos lo que otros continuarán. Desde la unión, que multiplica, protege, impulsa y garantiza futuro. Porque cuando Anecoop avanza, avanza todo un sector y su gente, nuestra razón de ser”.

Alejandro Monzón y Joan Mir. / Germán Caballero

Joan Mir ha realizado un recorrido por los logros y principales hitos alcanzados en este medio siglo de trayectoria de una entidad que ha definido como “adaptativa, internacionalizada, diversificada, innovadora y profundamente resiliente”. Su intervención ha finalizado poniendo el foco en uno de los mayores desafíos del sector, el relevo generacional, dirigiendo sus últimas palabras a los más jóvenes: “Tenéis la gran responsabilidad de alimentar a las próximas generaciones. Necesitamos vuestra energía, vuestra creatividad, vuestro talento y vuestra capacidad para transformar. Sois el futuro. Nuestra historia está en vuestras manos”, ha concluido Mir.

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Referente en el sector

Desde su nacimiento, en 1975, Anecoop no ha parado de crecer hasta consolidarse como el primer exportador hortofrutícola español y referente internacional del cooperativismo agroalimentario. Dispone de una oferta homogénea en términos de volumen, gama y calendario, presente en un total de 74 países con más de 90 productos en cartera: cítricos, frutas de temporada -verano y otoño-, frutas exóticas, hortalizas tanto de invernadero como de cultivo al aire libre, además de zumos, conservas vegetales, flores, productos de V gama y vinos.