TENSIÓN GLOBAL
La patronal valenciana exige "ayudas directas" para los sectores más afectados por la guerra y las gasolinas
La CEV ve "margen de mejora" en las medidas públicas frente al impacto del conflicto en Oriente Medio, que impactan sobre todo en la cerámica, transporte, sector agrario, ganadero y pesquero, así como la distribución comercial
El impacto de la guerra en Oriente Medio y su impacto sobre la economía global preocupa de lleno a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que preside Vicente Lafuente. Tras analizar las consecuencias del conflicto bélico, la CEV sostiene que, "aunque las medidas adoptadas por el Gobierno suponen un avance, existe margen de mejora para reforzar su eficacia y alcance en un contexto de elevada incertidumbre internacional".
En ese sentido, el análisis de la CEV, presentado en la reunión del comité ejecutivo y la junta directiva -celebrada esta mañana en Alicante- constata que la situación está generando impactos relevantes en distintos sectores empresariales de la Comunitat Valenciana, principalmente a través del incremento de los costes energéticos, el encarecimiento de materias primas, el aumento de los costes logísticos y una mayor incertidumbre en el comercio internacional.
Entre las actividades económicas más afectadas destacan aquellos con mayor intensidad energética o mayor dependencia del transporte y de los mercados exteriores, como la industria cerámica, el transporte, la distribución comercial, el sector primario o la construcción. En estos ámbitos, el aumento de costes está ejerciendo presión sobre los márgenes empresariales y dificulta la planificación de la actividad.
Prolongación del conflicto
Según la CEV, en un escenario de prolongación del conflicto, estos efectos podrían intensificarse y trasladarse con mayor amplitud al conjunto de la economía, condicionando tanto la actividad como las decisiones de inversión. Para mitigar esta situación, las organizaciones sectoriales proponen que se activen medidas centradas en cuatro ámbitos principales: apoyo mediante ayudas directas y medidas fiscales para compensar el aumento de costes energéticos; refuerzo de la liquidez empresarial; impulso a la internacionalización y competitividad exterior, y simplificación administrativa y reducción de cargas regulatorias.
Respecto al Real Decreto-ley 7/2026, aprobado recientemente por el Gobierno para hacer frente a esta situación, los empresarios valencianos consideran que suponen un "avance significativo, pero ni su contenido aborda de forma completa el conjunto de necesidades identificadas por el tejido empresarial ni sus dotaciones resultan suficientes para compensar los sobrecostes que las empresas van a tener que soportar".
Medidas energéticas
En el ámbito energético, aunque se introducen rebajas fiscales y ajustes en costes regulados, "no se contempla un sistema de ayudas directas generalizadas que permita compensar de forma integral el incremento de costes en el conjunto del tejido empresarial", lamenta la patronal valenciana. Asimismo, las medidas fiscales adoptadas se concentran fundamentalmente en el ámbito energético, sin extenderse a una reducción más amplia de la carga fiscal empresarial.
El análisis también señala que determinados aspectos relevantes, como los sobrecostes logísticos internacionales o la necesidad de una respuesta homogénea para el conjunto del tejido empresarial, no están plenamente cubiertos por el real decreto-ley. Asimismo, se trasladará a la Generalitat la conveniencia de activar medidas complementarias de apoyo al tejido productivo, que incluyan ayudas directas, instrumentos de carácter fiscal y mecanismos de apoyo a la liquidez empresarial, a través, entre otros, del IVACE+i, el IVF y de Afín-SGR, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de las empresas ante un contexto de elevada incertidumbre.
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