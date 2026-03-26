JUNTA DE ACCIONISTAS
Fainé defiende en la junta de Telefónica la obra social de "la Caixa" y muestra orgullo por sus orígenes: "Vengo de una familia de pobres"
El presidente de la Fundación "la Caixa" y de Criteria subraya que los dividendos que recibe de Telefónica se destinan a alimentar la acción social de la entidad tras los comentarios de un accionista
No es lo normal y no era lo esperado. Pero Isidro Fainé, presidente de Fundación “la Caixa” y de Criteria -el brazo inversor de la fundación y uno de los grandes accionistas de Telefónica, con casi un 10%-, decidió este jueves intervenir en la junta de accionistas del grupo de telecomunicaciones. Y lo hizo para defender públicamente la obra social de la Fundación y para subrayar que es a su acción social a la que se destinan los dividendos que recibe de la operadora, tras los comentarios de un accionista poniendo en cuestión el uso de esos ingresos por parte de “la Caixa”.
“Todos los dividendos que recibimos de Telefónica se invierten en obra social, y también los de otras participaciones industriales. (…) Para nosotros, los cuidados paliativos o la pobreza infantil son algo muy importante. Invertiremos 1.000 millones al año de promedio en los próximos cuatro años. Y no sé a qué viene la queja, si todo se invierte en obra social y retorna a la realidad", ha subrayado Fainé en su intervención, en la que también mostró su orgullo por sus orígenes humildes: “Vengo de una familia de pobres y toco la realidad”.
Fainé, vicepresidente de Telefónica y el miembro del consejo de administración de la teleco de mayor duración (lo es desde hace más de 30 años, desde 1994), respondía así a uno de los accionistas de la compañía que tomaron la palabra en la junta. “Vaya con prudencia”, le solicitó. "Si alguna vez quiere saber más, me llama, lo cito en Madrid y le explico de la A a la Z lo que es la obra social de 'la Caixa"'.
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