Huelga indefinida de personal de tierra en el aeropuerto de Valencia en vísperas de Semana Santa

Los trabajadores de la empresa de asistencia en tierra Groundforce (gestión de pasajeros, equipajes, rampa y carga en aeropuertos) comienzan este viernes 27 de marzo una huelga indefinida que afectará a 12 aeropuertos españoles, entre ellos, el de Valencia.

Los paros comienzan en pleno fin de semana y con las vacaciones de Semana Santa (uno de los momentos de mayor actividad en los aeropuertos, lo que podría afectar a miles de viajeros) a la vuelta de la esquina.

Los sindicatos CC OO, UGT y USO han convocado esta protesta, que se desarrollará mediante paros parciales en tres franjas horarias consideradas críticas: de 5 a 7 horas por la mañana, de 11 a 17 horas durante el día y la tarde, y de 22 a 00 horas por la noche, cada lunes, miércoles y viernes y de manera indefinida.

Según ha avanzado CC OO a Levante-EMV, la huelga afecta a "la totalidad" de los trabajadores de la empresa en València, que son 350. La compañía atiende en el aeropuerto de Manises a 28 aerolíneas, como Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Lufthansa, Swiss o WizzAir.

Fuentes sindicales han recordado que "la huelga afecta a los servicios de 'handling', que son todas las actividades que se realizan en tierra para atender a los vuelos. Estamos hablando de facturación de pasajeros y equipajes, atención en las puertas de embarque, carga y descarga de equipajes o transporte de pasajeros en los autobuses que les llevan a los aviones".

"Esto -continúan- puede suponer retrasos en las salidas de los aviones y, también, que no se pueda garantizar la carga de todas las maletas".

Causas de las protestas

El conflicto tiene su origen en el "desacuerdo en la aplicación de las tablas salariales y el incumplimiento de la cláusula de recuperación del poder adquisitivo recogida en el convenio colectivo", según un comunicado conjunto de los tres sindicatos.

Según denuncian, "la empresa está haciendo una interpretación unilateral del artículo 96 para invalidar el artículo 94, el cual garantiza que los salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación acumulada desde 2022".

CC OO acusa también a la dirección "de recortar la subida salarial pactada en determinados grupos profesionales, lo que supone un incumplimiento directo del convenio vigente".

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Todos los aeropuertos afectados

Además de Manises, se verán también afectados otros aeropuertos españoles donde trabaja la empresa de 'handling' como los de Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid y Zaragoza.