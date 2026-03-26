Juan Roig invierte en la empresa valenciana de baterías Ionly

Ionly, startup valenciana especializada de baterías de litio, ha cerrado recientemente una ronda de financiación de 1,2M€ en la que ha participado Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, perteneciente a Marina de Empresas, junto con otras aportaciones de los socios, entre los que se incluyen Pascal Management, Lionbest, y Zemsania, así como las entidades públicas ENISA, AVI, IVF y CDTI, entre otros.

La startup, fundada por Alejandro Desco, busca ofrecer soluciones de almacenamiento energético fotovoltaico sostenibles y duraderas, desarrolladas y fabricadas localmente con un enfoque integral que abarca desde el diseño minimalista integrado en el hogar, hasta el soporte técnico. La compañía fabrica íntegramente en Europa, lo que reduce la dependencia de proveedores asiáticos y se traduce en mayor estabilidad en la cadena de suministro, disponibilidad de la oferta y control de calidad.

Con esta inversión, Ionly podrá automatizar sus procesos de producción, optimizar la eficiencia operativa y aumentar de forma significativa el volumen de baterías fabricadas, gracias principalmente a la robotización de los procesos de montaje. Este avance permitirá a la compañía no solo reforzar su capacidad comercial, sino también impulsar su expansión, consolidando su posicionamiento en el sector europeo de soluciones de almacenamiento energético.

Pieza clave

“En Ionly, queremos que el almacenamiento energético deje de ser solo un accesorio de las instalaciones fotovoltaicas y se convierta en la pieza clave para lograr la resiliencia de las infraestructuras energéticas críticas en Europa” explica Alejandro Desco, CEO de la compañía.

Pepe Peris, director general de Angels, ha destacado que “quien marca la diferencia en una empresa es su fundador, Ionly es una empresa industrial con un líder que hace unos años detectó la oportunidad y ha sido capaz de desarrollar el producto; esa capacidad de ejecución es clave, pasar de visualizar una idea de cómo mejorar las baterías a ofrecerle la solución al cliente”.

Alejandro Desco ha desarrollado gran parte de su trayectoria dentro del ecosistema de Marina de Empresas: cursó el EMBA en EDEM Escuela de Empresarios, continuó su crecimiento en Lanzadera y recientemente ha contado con la inversión de Angels.

La startup valenciana Ionly Battery ha desarrollado una batería para instalaciones de autoconsumo domésticas que acaba con los problemas de fiabilidad que dan las asiáticas. La compañía ofrece una batería dirigida a hogares con placas fotovoltaicas y pymes que permite almacenar la energía durante el día para no desperdiciarla y aprovecharla por la noche. La empresa ha captado 1,2 millones de financiación y comienza a vender sus baterías esta primavera.

La empresa ha diseñado baterías de litio modulares y reparables para instalaciones fotovoltaicas de pequeño tamaño. La firma trata de posicionarse como una alternativa europea en un mercado donde la oferta principal proviene de China y tiene problemas de fiabilidad, según asegura Alejandro Desco.

El emprendedor apunta que este año tienen previsto facturar 1,2 millones de euros con la venta de 1.400 baterías. El objetivo es triplicar esa cifra de negocio en el año 2027.

Rafelbunyol

Ionly Battery ensambla las baterías en su planta de Rafelbunyol. La compañía comenzó a diseñar su producto en 2021 tras comprobar que las baterías chinas que se utilizan en las pequeñas instalaciones de autoconsumo dan muchos problemas. «En España hay 800.000 instalaciones de autoconsumo, pero solo 150.000 disponen de baterías de almacenamiento. Hablamos con los instaladores y comprobamos que había problemas con las baterías chinas porque carecen de servicio técnico», apunta.

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El fundador de la startup incide en que van a comercializar «la primera batería fabricada en España reparable. Nos hemos adelantado al resto del mercado», indica. «Nuestra batería cuesta 1.900 euros más IVA y se puede reparar en 48 o 72 horas. Las baterías chinas no se pueden reparar por el sistema con el que están fabricadas. Además, las baterías asiáticas tienen una vida media de cinco años y las nuestras duran doce años. De hecho, nosotros damos diez años de garantía», subraya Alejandro Desco.