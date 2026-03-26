La Seguridad Social corrige el recorte de los coeficientes reductores para cobrar la pensión máxima

La Seguridad Social ha tramitado una instrucción para corregir el recorte de coeficientes reductores para las personas que se hayan acogido a la jubilación anticipada voluntaria y puedan acceder, por cotizaciones, a la prestación máxima. Hasta ahora existía una divergencia de criterio entre la Seguridad Social y los agentes sociales en relación a las condiciones de la reforma pactada en 2021, que se mantenía desde enero y afectaba a todo aquel jubilado que haya cursado su retiro este año. El Gobierno ha reculado y reconocerá un trato particular a los potenciales, muchos de ellos trabajadores de la banca u otros sectores que hayan podido acumular durante su vida laboral salarios elevados.

"Tras el análisis jurídico oportuno, con fecha de 24 de marzo de 2026, se ha firmado la Resolución por la que establece que, desde el 1 de enero de 2026, se mantiene la aplicación de lo dispuesto en el apartado segundo de DT ª 34 TRLGSS. Su aplicación es retroactiva desde el 1 de enero de 2026 y se hará de forma automática desde el INSS (no hace faltar solicitarlo). Tardará pocos días en ser efectivo este cambio en el simulador", afirman fuentes de la Seguridad Social.

La reforma de las pensiones aprobada en 2021 cambió la forma de recortar la pensión cuando una persona se jubila antes de tiempo por decisión propia. Hasta entonces, esa penalización se aplicaba sobre la base reguladora. Con la nueva ley, pasó a aplicarse sobre la pensión que le correspondería cobrar. En la práctica, este cambio hizo que la reducción fuera mayor para las personas con ingresos más altos. El objetivo de la reforma era desincentivar la jubilación anticipada voluntaria, sobre todo entre quienes tenían salarios elevados.

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No obstante, se pactó un régimen transitorio para no perjudicar a las personas que en el momento en el que se pactó la reforma estuvieran meditando retirarse y permitirles que, si venían de cotizar por las bases máximas, su futura pensión pudiera quedar ligeramente por encima de la máxima acumulando las recientes revalorizaciones. Según cálculos divulgados por el BBVA, si se hubiera mantenido el sistema de cómputo tal como pretendía inicialmente la Seguridad Social, los nuevos prejubilados hubieran podido perder hasta 400 euros brutos mensuales menos de pensión al mes, en caso de tener 38,5 años cotizados y anticipar su jubilación en 24 meses.