DISTRIBUCIÓN
Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
La cátedra Mercadona IT, orientada a conectar la universidad con los retos tecnológicos de la cadena de supermercados, sigue creciendo tras un año en funcionamiento
Mercadona IT, departamento de Informática de la cadena de supermercados presidida por Juan Roig, y la Universitat Politècnica de València (UPV) hacen balance del primer año de actividad de su cátedra conjunta, una iniciativa orientada a conectar el entorno universitario con los desafíos tecnológicos reales de la compañía y a impulsar la empleabilidad de estudiantes en el ámbito IT (Tecnología de la Información).
Según informa la compañía valenciana, desde su puesta en marcha en febrero de 2025, la Cátedra Mercadona IT ha promovido diferentes acciones dirigidas a fortalecer las competencias técnicas. Entre ellas, destacan dos hackathons, eventos colaborativos en los que estudiantes de últimos cursos trabajaron en equipos multidisciplinares para dar respuesta a retos vinculados al uso de la inteligencia artificial (IA) y al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al negocio.
Desde la cátedra también ha estado presente en foros de empleo celebrados en distintos campus de la UPV, donde se han presentado las oportunidades de prácticas y desarrollo profesional dentro del departamento de Informática de Mercadona. Asimismo, ha colaborado con equipos llamados de 'Generación Espontánea', apoyando competiciones de programación y otras iniciativas orientadas al aprendizaje práctico y al desarrollo de habilidades técnicas.
Convenios
Esta colaboración se enmarca en una apuesta sostenida por la formación práctica en ingeniería informática y telecomunicaciones. A través de convenios con universidades, la compañía incorpora cada año estudiantes en prácticas que cuentan con tutor asignado y un plan formativo vinculado a proyectos reales.
Durante 2025, una veintena de estudiantes de Ingeniería Informática realizaron prácticas en Mercadona IT, con una incorporación posterior del 90%. Y, desde esta semana, otros 20 alumnos están realizando su periodo formativo en la compañía, consolidando un modelo que facilita la transición del entorno académico al profesional.
Digitalización
Mercadona cuenta actualmente con más de 1.300 profesionales especializados en desarrollo y arquitectura de software, gestión del dato y ciberseguridad, que trabajan de forma coordinada con las distintas áreas del negocio para diseñar, implantar y evolucionar soluciones tecnológicas que aporten valor y acompañen el crecimiento de la compañía.
Desde enero de 2025, Mercadona acelera su proceso de transformación digital con la inversión de 250 millones de euros para acometer un plan de excelencia digital durante el período 2025-2028. Mercadona IT quiere modernizar todos los procesos internos de la empresa para "seguir avanzando en la reingeniería de proyectos y modernizar procesos que ya han sido digitalizados", aseguran fuentes de la compañía.
En los últimos años, el equipo de Mercadona IT ha desarrollado más de 300 aplicaciones destinadas a optimizar procesos clave mediante la digitalización. Con una inversión prevista de 250 millones de euros para el periodo 2025-2028, la compañía continuará impulsando tanto la evolución y mejora de sus soluciones actuales como el desarrollo de nuevas herramientas orientadas a profundizar en la digitalización de sus procesos y en la generación de mayor eficiencia operativa.
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