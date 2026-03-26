ALIMENTACIÓN
El proveedor cárnico de Mercadona Familia Martínez crece un 11% y ya factura 533 millones
La corporación valenciana, integrada por Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Cinco Tenedores y La Pila Food,, superó los 37 millones de beneficio neto, con un incremento del 6%
el grupo empresarial valenciano Familia Martínez, proveedor cárnico de Mercadona e integrado por Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Cinco Tenedores y La Pila Food, ha cerrado 2025 con una facturación agrupada de 533 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento también se refleja en la actividad productiva, con 97 millones de kilos elaborados, un 5% más que en 2024, consolidando la evolución positiva de sus principales categorías.
En términos de rentabilidad, la corporación superó los 37 millones de euros de beneficio neto, con un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior. Un resultado que refleja el impacto del esfuerzo inversor realizado en los últimos años orientado a ganar capacidad productiva, eficiencia y mejorar el entorno de trabajo, siempre con la calidad, el servicio al cliente y el precio como sus ejes principales de trabajo.
Inversiones
Para acometer el crecimiento, Familia Martínez, que cuenta con una plantilla de 1.900 trabajadores, se apoya en un plan inversor de 150 millones de euros a ejecutar entre 2025 y 2026, orientado a reforzar la capacidad industrial, mejorar la eficiencia de los procesos y seguir desarrollando nuevas soluciones. Según fuentes de la compañía, desde 2018, la compañía ha destinado más de 320 millones de euros a la modernización de sus instalaciones. Este esfuerzo se traduce en proyectos concretos como la ampliación de Platos Tradicionales en Buñol o la puesta en marcha del nuevo centro logístico en Torrent, que permite gestionar hasta 600 toneladas diarias de producto terminado.
Según Raúl Martín, CEO de Familia Martínez, "el mercado ha acompañado, pero sobre todo ha respondido nuestro equipo. Sin ellos, estos resultados no existirían. Seguimos invirtiendo porque creemos que la única forma de acompañar al cliente y al mercado es no parar, y adaptarnos a entornos exigentes. Creemos en el papel de la empresa familiar como motor de progreso. Detrás de cada inversión -destaca Raúl Martín- cada empleo y cada proyecto hay una familia empresaria tomando decisiones que implican riesgo, compromiso y una gran responsabilidad con la sociedad, y es nuestro rol acometerlas y seguir trabajando en esa dirección.”
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