La única tienda 9 que Mercadona tiene en Valencia está en un pueblo de 32.000 habitantes que el río Turia partió por la mitad
El nuevo modelo de supermercado se estrenó allí y desde ese lugar se está exportando al resto de España
La llamada tienda 9 de Mercadona, el nuevo modelo de establecimiento que la cadena de supermercados presidida por Juan Roig está poniendo en marcha en España, se estrenó en Valencia, el lugar que vio nacer la compañía hace casi medio siglo y desde donde se está exportando al resto del terrritorio nacional.
De momento, esta tienda 9 es la única que hay en toda Valencia y Mercadona aún no ha desvelado si abrirá más en los próximos meses en la provincia. Lo único que se sabe es que durante este año 2026, la cadena inaugurará un total de sesenta tiendas 9 en toda España y que su intención es ir sustituyendo el modelo actual (la tienda 8, la más extendida) por el nuevo establecimiento.
La transformación se alargará hasta 2033 y contará con una inversión de 3.700 millones de euros. Esa es la cantidad que Mercadona calcula que le costará pasar de un modelo a otro en sus supermercados. En la actualidad, la empresa tiene 1.670 tiendas repartidas por toda España.
En qué consiste la tienda 9 de Mercadona
El nuevo concepto de tienda de Mercadona (la tienda 9, estrenada en Valencia) consiste en la reorganización integral del espacio del supermercado, que en vez de estar distribuido por negocios, lo hace por procesos. Se da más espacio a los productos frescos y se agrupan junto a los congelados para facilitar la compra, hacerla "más intuitiva" y que le resulte más sencilla y rápida al cliente.
Las áreas de preparación también se aglutinan en torno a un obrador central donde Mercadona reúne "todos los procesos de corte, confección y envasado". El objetivo es que todos estos alimentos salgan listos para su consumo y, de paso, acercar al cliente, conocido en la cadena de supermercados como "el jefe", un producto "fresco, de calidad", recién preparado y sin esperas.
La transformación de la tienda 9 también implica una actualización de las instalaciones y de los equipos técnicos para hacer más sostenibles los establecimientos y reducir sus costes energéticos. De hecho, Mercadona calcula que con el cambio de modelo y el nuevo obrador se reduce el consumo de energía en un 10% y de agua, en un 40%, además de gestionar los recursos de manera más eficiente.
Cuál es la única tienda 9 de Mercadona en Valencia
La primera tienda 9 de España fue la que Mercadona inauguró en Valencia. Xirivella, una población de 32.000 habitantes, ubicada muy cerca del casco urbano de València, fue la elegida para estrenar este nuevo modelo, que ahora ha comenzado a llevarse al resto del país.
El supermercado está ubicado al borde de la V-30, una de las grandes vías de comunicación que rodean la ciudad, y es completamente nueva. Se levantó desde cero en un solar que antiguamente ocupaba una conocida fábrica téxtil y cuenta con espacio suficiente y aparcamiento propio.
"Estamos muy contentos" con su funcionamiento, señalan desde la compañía, aunque reconocen que "aún es pronto" para realizar una evaluación global de la transformación, que sigue "en período de pruebas", insisten.
No obstante, su estimación es que con la evolución de una tienda a otra no sólo se reducirá el consumo energético y de agua, sino que se mejora la experiencia de compra y se aumenta la productividad y eficiencia de la plantilla. La nueva distribución de espacios, explican desde la empresa, "reduce los desplazamientos a la hora de reponer y mejora la coordinación del equipo" de empleados, lo que se traduce en un mayor rendimiento.
La última tienda 9 abierta por Mercadona ha sido también en la Comunitat Valenciana, concretamente en Alicante, en la localidad de Petrer. Allí, la compañía ha inaugurado esta semana un establecimiento con este nuevo modelo en el que también ofrece mayor espacio para los productos frescos y que le ha supuesto una inversión de más de cuatro millones de euros
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