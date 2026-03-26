Valencia refuerza su posición como hub de innovación con Orange Tech Future 2026

Valencia acogió por primera vez Tech Future 2026, el gran evento de innovación tecnológica impulsado por Orange, que reunió en la ciudad a directivos, expertos y representantes de empresas y administraciones públicas para compartir casos reales y anticipar las tendencias que marcarán el futuro digital.

Concebida como un espacio de encuentro para analizar el impacto concreto de la revolución tecnológica en distintos sectores, la jornada ofreció una visión práctica sobre el papel que desempeñan la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las redes privadas 5G aplicadas a infraestructuras críticas, los nuevos entornos de trabajo y las soluciones IoT en la transformación digital de las organizaciones.

Durante la inauguración, Raúl Fernández, director territorial de Grandes Empresas Levante en Orange, destacó la evolución de la compañía hacia un modelo integral de servicios tecnológicos. También puso en valor el dinamismo empresarial de la Comunidad Valenciana, cuarta región de España por número de empresas, con más de 352.000 compañías activas y cerca del 11% del tejido empresarial nacional, unas cifras que refuerzan su peso estratégico en el desarrollo económico del país.

Aplicada a infraestructuras críticas

Las empresas e instituciones participantes —Autoridad Portuaria de Valencia, Fermax, Eiffage, Kyndryl, Movildata, Civitphone y WM Clinics— presentaron sus proyectos de transformación, mostrando cómo la tecnología de Orange está impulsando mejoras tangibles en eficiencia, seguridad y calidad del servicio.

En este contexto, Javier Gallego, jefe de Tecnologías de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), y Joan Meseguer, gestor sénior de proyectos en la Fundación Valenciaport, dieron a conocer el ambicioso proyecto desplegado por la APV, al que definieron como “uno de los más avanzados en materia de transformación tecnológica aplicada a infraestructuras críticas”, con el respaldo del Ministerio y de las instituciones europeas.

Jornada Valencia Tech Future 2026 / Levante-EMV

La APV ha articulado este proyecto sobre una red privada 5G, priorizando la seguridad y las capacidades de automatización avanzada que ofrece esta tecnología. Gracias a ello, el puerto ha reforzado sus labores de vigilancia mediante operaciones con drones, ha habilitado el mantenimiento remoto de infraestructuras y ha incorporado gafas de realidad aumentada para asistencia técnica en tiempo real. Además, esta base tecnológica abre la puerta a futuras aplicaciones, como la circulación autónoma de vehículos dentro del recinto portuario.

La nueva generación

La inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes de la jornada. Francisco Sánchez, CIO de Fermax, explicó cómo la compañía ha apostado por una infraestructura de nube pública de alta disponibilidad para gestionar videoporteros conectados y ofrecer atención inmediata desde el móvil de cada usuario. Este nuevo servicio representa un importante salto para la empresa valenciana, referente en el mercado español de los videoporteros.

Por su parte, Eiffage, compañía que opera de forma permanente con infraestructuras críticas, subrayó la necesidad de garantizar cobertura tecnológica y protección en todos sus activos distribuidos por el mundo, especialmente en materia de ciberseguridad. Francisco Javier Cuenca, responsable de Sistemas, Infraestructura y Seguridad de la compañía, destacó el papel de la nube como elemento esencial “para dar respuestas mucho más ágiles y contener cualquier tipo de amenaza”.

En la misma línea, Luis Aguilar, Digital Workplace Services Director en Kyndryl, puso el foco en la creciente complejidad del nuevo puesto de trabajo digital y en la necesidad de asegurar entornos protegidos sin deteriorar la experiencia del usuario. “Los espacios de trabajo se están convirtiendo en la puerta de entrada de los ciberataques, y es ahí donde muchas compañías empiezan a reforzar sus redes de defensa”, explicó.

IoT y analítica de datos

En el ámbito del IoT, Luis Rodrigo, CEO de Movildata, mostró cómo esta tecnología está redefiniendo la gestión de flotas, al permitir optimizar la conducción, controlar la temperatura en el transporte de alimentos o medicamentos, localizar vehículos en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa de servicios urbanos, como el de las barredoras. “Hoy en día podemos poner un sensor en casi cualquier elemento, lo que nos permite medir desde parámetros operativos hasta conductas de conducción”, señaló.

Raúl Fernández, director territorial de Grandes Empresas Levante en Orange, durante la inauguración de la jornada. / Levante-EMV

Desde el ámbito público, Jordi Gisbert, CEO de Civitphone, abordó el impacto de la inteligencia artificial en la mejora de la atención al ciudadano y en la eficiencia de las administraciones, gracias a herramientas capaces de centralizar y analizar la información procedente de todas las llamadas que recibe una institución, como puede ser un ayuntamiento.

Por último, en el sector sanitario, Francisco Castillo, Digital & Technology Director en WM Clinics, incidió en el valor de la IA para gestionar información clínica y reforzar la inteligencia asistencial en un contexto especialmente sensible por la naturaleza de los datos que se manejan, un factor clave dentro del plan de expansión de la compañía.

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Un punto de encuentro

La jornada concluyó con un espacio de networking y cóctel que permitió a los asistentes intercambiar experiencias, generar nuevas conexiones y profundizar en las soluciones presentadas a lo largo del encuentro. Un cierre que refuerza la utilidad de esta cita y consolida a Valencia como un entorno idóneo para impulsar proyectos capaces de acelerar la modernización de empresas y administraciones públicas.