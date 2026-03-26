Valencia necesita multiplicar por seis la construcción para hacer frente al déficit de pisos

Valencia necesita multiplicar por seis el ritmo de construcción de pisos para hacer frente a la crisis de la vivienda. Un informe de CaixaBank Research, el departamento de análisis del banco, alerta de que cada año se terminan unas 3.900 viviendas y hace falta construir 23.000 para cubrir el aumento de hogares. La magnitud de la brecha entre vivienda terminada y creación de hogares es tal que sería necesario producir en torno a 115.000 viviendas durante los próximos cinco años para absorber el déficit existente.

El mercado de la vivienda atraviesa una fase de creciente tensión como resultado de una demanda muy dinámica y una oferta insuficiente y poco elástica, según el análisis de CaixaBank Research. La compraventa alcanzó un volumen muy elevado en 2025 y a nivel nacional superó las 714.000 transacciones, el mayor registro desde 2007.

La demanda se mantuvo muy activa debido al crecimiento poblacional (Valencia ganó 53.000 habitantes en 2025), la mejora del poder adquisitivo de las familias, la solidez del mercado laboral y unas condiciones financieras favorables. No obstante, en la segunda mitad del año comenzaron a apreciarse señales de moderación por el elevado nivel de precios debido a la escasez de vivienda disponible, especialmente en el segmento de obra nueva, según el departamento de investigación del banco.

Construcción de viviendas en València. / Francisco Calabuig

Enfriamiento

Otros expertos, como Ricardo Gulias (consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria) advierten: "Las hipotecas siguen subiendo y también lo hace el importe medio, pero ya estamos notando un enfriamiento claro de las compraventas. El aumento de precios está elevando el esfuerzo financiero y cada vez es más difícil acceder a una vivienda". "Vamos a ver una moderación hipotecaria a lo largo de 2026. No por falta de demanda financiera, sino por el encarecimiento de la vivienda y la falta de oferta que están frenando las operaciones", añade.

En cualquier caso, los analistas de CaixaBank Research alertan de que persisten importantes cuellos de botella. A pesar de los visados de obra nueva, la producción efectiva de viviendas sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares. Según estimaciones de CaixaBank Research, España acumula un déficit superior a 730.000 viviendas desde 2021, con una elevada concentración geográfica: cerca de la mitad del déficit se concentra en cinco provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia.

Edificio en construcción en Puerto de Sagunto. / Daniel Tortajada

Oferta limitada

Además, la respuesta de la oferta resulta especialmente limitada precisamente en las zonas donde las necesidades de viviendas son mayores, lo que agrava los desequilibrios. Así, CaixaBank Research estima que el déficit de vivienda seguirá creciendo en los próximos años, pudiendo superar las 900.000 viviendas en España en 2029.

El banco ha comprobado que en el marco de una fortaleza generalizada, "las transacciones mostraron un comportamiento más volátil y el ritmo de crecimiento fue perdiendo intensidad en la segunda mitad del año". Por otra parte, "el elevado nivel de precios alcanzado va limitando la capacidad de compra de los hogares y dificulta el acceso a la vivienda para muchos. A su vez, la escasez de producto, especialmente en el segmento de obra nueva, comienza a limitar el cierre de operaciones", alerta CaixaBank Research.

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Incrementos de precios

A diferencia del patrón observado durante el boom inmobiliario previo a 2008 (cuando estalló la burbuja), el ciclo actual se caracteriza por una elevada dispersión territorial de los precios. Los mayores incrementos se concentran en grandes ciudades como València y Alicante, áreas metropolitanas y municipios turísticos, donde la demanda muestra mayor dinamismo y la oferta se mantiene especialmente rígida, según el análisis de BBVA Research.