Amazon abrirá su quinta estación logística de la Comunitat Valenciana en Paterna

La multinacional norteamericana Amazon sigue su expansión en la Comunitat Valenciana al anunciar la apertura de una nueva estación logística en Paterna. Esta nueva instalación tendrá cerca de 9.000 metros cuadrados construidos, y estará completamente operativa en el último trimestre de 2026. La nueva estación logística servirá para agilizar los procesos de entrega a los clientes de la región y creará más de 80 empleos.

Este tipo de centro es el encargado de la gestión logística de última milla en Amazon y agiliza los tiempos de entrega de los pedidos a los clientes. En este sentido, las estaciones logísticas reciben los paquetes desde otros centros de Amazon, y desde allí se clasifican y se gestionan para que las empresas colaboradoras de reparto los entreguen finalmente a los clientes. El servicio de 'Entrega hoy' de Amazon ya está disponible para los clientes de Valencia, Elx y Alicante, y esta nueva apertura refuerza aún más la capacidad de entrega rápida en la región.

"La apertura de esta nueva instalación en Paterna refuerza nuestra apuesta por la Comunitat Valenciana y nos permite estar más cerca de nuestros clientes. Este centro no solo mejorará la experiencia de compra con entregas más ágiles, sino que también impulsará la economía local mediante la creación de empleo de calidad", explica Raquel Mur, responsable de operaciones de Amazon Logistics en España.

Atracción de inversiones

Según el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, esta localidad "sigue atrayendo inversiones de empresas de referencia internacional como Amazon, que contribuyen a consolidar la ciudad como un enclave empresarial e industrial de referencia. La llegada de esta nueva estación logística -añade- vuelve a demostrar el atractivo del municipio para la implantación de proyectos de gran envergadura, generando nuevas oportunidades de empleo, dinamizando la economía y reforzando la posición estratégica de Paterna en la Comunitat Valenciana”.

Esta apertura refuerza el compromiso de Amazon con la Comunitat Valenciana y contribuye a la creación de empleo en la región, donde ya cuenta con más de 850 personas trabajando que se reparten entre un centro logístico en Onda; una estación logística en Picassent y otra en Alicante; y un centro Amazon Fresh en Paterna. El nuevo centro generará 80 puestos de trabajo, sumándose a los más de 28.000 empleados que Amazon ya tiene en España.

Desde su llegada a España en 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en el país en sus operaciones comerciales, red logística, infraestructura cloud e IA y en programas de apoyo a la comunidad e innovación para clientes y empresas.

Pymes valencianas

Amazon también está comprometida con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas valencianas. En 2024, más de 2.900 pymes de la Comunitat Valenciana vendieron sus productos en la tienda de Amazon, habiendo vendido más de 18 millones de productos. Más del 75% de estas pymes exportaron sus productos a otros países a través de Amazon, generando un volumen de exportaciones superior a los 215 millones de euros, lo que contribuye a la internacionalización del tejido empresarial valenciano.

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Además, la actividad de estas pymes en la Comunitat Valenciana generó más de 415 millones de euros en el PIB autonómico y sostiene más de 7.600 empleos. En el conjunto de España, su impacto alcanza los 2.400 millones de euros y más de 45.000 puestos de trabajo vinculados al comercio online.