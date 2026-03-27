El aumento del precio del combustible por la guerra dispara los viajes en coche compartido

El encarecimiento del combustible en la Comunitat Valenciana ha vuelto a colarse en la conversación cotidiana de miles de familias valencianas a las puertas de Semana Santa. Llenar el depósito es ahora significativamente más caro que hace apenas un mes, en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán que ha tensionado los mercados energéticos.

Este aumento del precio de la gasolina y el diésel condiciona los planes de viaje de los valencianos y, al mismo tiempo, impulsa la creatividad de los ciudadanos que buscan alternativas más económicas y flexibles como el coche compartido.

En este escenario, plataformas como BlaBlaCar prevén un notable incremento de actividad en la Comunitat Valenciana. En concreto, estiman que estos días de vacaciones se realizarán más de 46.000 viajes compartidos durante estas fechas, un 12 % más que en la Semana Santa del año pasado.

El fenómeno no es casual: "El coche compartido se consolida como una de las opciones preferidas de los españoles para afrontar el incremento en el precio de los carburantes", cuenta Florent Bannwarth, director de la compañía para España y Portugal.

La tendencia se refleja también en el crecimiento de la oferta. Solo en las dos últimas semanas, el número de nuevos conductores que han decidido publicar sus asientos disponibles ha aumentado un 60 % en toda España. Muchos de ellos buscan amortiguar el coste del viaje, mientras que los usuarios encuentran en esta fórmula una opción más asequible que el coche en solitario.

Menos viajes por la subida del combustible

El impacto del aumento del combustible ya se refleja en los hábitos de consumo. Según Francisco Rodríguez, portavoz de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV), el porcentaje de familias que tenía previsto viajar ha caído.

"Antes de la guerra de Irán los datos que teníamos de valencianos que tenían previsto viajar era del 45 % de familias. Ahora, por el incremento de costes, se ha reducido entre un 5 y un 10 %". "Muchas familias van a dejar de viajar o reducir sus vacaciones", explica ante un panorama de encarecimiento de servicios.

Ese ajuste se traduce en una Semana Santa más contenida. Según los datos que aporta Rodríguez, el porcentaje de familias que finalmente viajarán podría situarse en torno al 35 %, aunque advierte de que "puede variar según las ofertas de último momento o la evolución de los precios".

En este contexto, compartir coche se presenta como una solución intermedia que permite mantener los planes sin disparar el presupuesto.

De hecho, el coste medio de los trayectos compartidos en la Comunitat ronda los 17,5 euros para distancias de unos 235 kilómetros, muy por debajo de lo que supondría afrontar el viaje en solitario.

Este ahorro es clave en un momento en el que el gasto vacacional también está bajo presión. "Las cifras que manejamos este año de lo que se gastarán los valencianos en Semana Santa es de entre 500 y 600 euros por persona, dependiendo del modo de transporte, los días de vacaciones o la restauración", añade el portavoz de la UCCV.

Más conductores y nuevas rutas

El auge del coche compartido no solo responde a una cuestión económica, sino también a la necesidad de optimizar recursos en un contexto de incertidumbre.

Las rutas más demandadas conectan València con ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza o Murcia, pero también ganan protagonismo trayectos hacia localidades con menos alternativas de transporte.

"Gracias al crecimiento de la oferta con nuevos conductores, logramos que localidades valencianas con menos alternativas de transporte tengan opciones de conexión directas gracias al coche compartido", afirma Amalia Carrasco, directora de comunicación de BlaBlaCar en España y Portugal.

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Así, la subida del combustible reconfigura la movilidad de los valencianos. Menos viajes o más cortos, presupuestos ajustados y, cada vez más, coches llenos en lugar de vacíos.