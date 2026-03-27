Grupo Anecoop logra un récord de facturación al superar los 1.166 millones durante 2025

Grupo Anecoop registra otro récord de facturación durante su última campaña: 1.166 millones de euros en 2025 , lo que supone un incremento del 3,5% respecto al ejercicio anterior. Además, la liquidación media al socio por kilo o litro comercializado se incrementa un 4,7%. Estos son algunos de los datos del balance presentado esta mañana en la asamblea general por parte del presidente y del director general de Anecoop, Alejandro Monzón y Joan Mir, respectivamente.

En cuanto al volumen comercializado se refiere, el director general ha destacado que “ls vicisitudes de un ejercicio complicado, duro e intenso (dana, pedriscos y plagas, entre otras) han incidido en la bajada de producción de algunos de los productos estratégicos y, consecuentemente, en el volumen comercializado, que se ha mantenido prácticamente en los niveles del ejercicio anterior, con una cifra de 736.536 t+KL. Mir ha recordado en este sentido que “en la tarde de la dana Anecoop perdió 30.000 toneladas principalmente de kaki, también de naranjas y mandarinas, mucho para una campaña, pero poco si lo comparamos con la enorme tragedia humana que provocó”.

Durante el acto de presentación de estos resultados, el presidente de Anecoop ha señalado que “se ha cerrado una campaña con importantes dificultades alcanzando la mayor facturación de la historia". Anecoop dispone de una oferta homogénea en términos de volumen, gama y calendario, presente en cerca de 70 países con más de 90 productos en cartera. Cuenta con una estructura integrada por cinco delegaciones en España, doce filiales en ocho países.

En cítricos

En cítricos, Anecoop ha comercializado un volumen similar al de la campaña pasada: 263.969 toneladas, con un ligero aumento en la cifra de facturación que se sitúa en 284.659 K€, un 1,7% más que en el ejercicio anterior. Crece su cuota de mercado, especialmente en mandarina de segunda parte de campaña; mantiene el liderazgo en Navelina y avanza de forma importante en la línea de naranjas rojas.

En cuanto al grupo de frutas el balance señala un aumento en la facturación del 7,7% (372.689 K€) gracias a la mejora de los precios medios de venta, pese al descenso de volumen principalmente en el kaki por los efectos de la dana en este cultivo. En sandía y melón se han registrado volúmenes similares a los del ejercicio anterior, mientras que en frutos rojos ha sido una buena campaña con evolución positiva en volumen y precios.

Además, ha tenido buenos resultados en hortalizas, que crecen tanto en volumen (181.746 toneladas; un 2,18% más); como en facturación (295.795 K€; un 3,8% más).

Filiales francesas

De la mano de las filiales francesas, destaca la positiva evolución en flores, con un crecimiento de un 52%, alcanzando los 9.915.000 tallos, así como el significativo incremento de dos cifras alcanzado en productos ecológicos, un 13,8%, con un volumen de 36.209 toneladas.

Un momento de la asamblea de Anecoop. / LEVANTE-EMV

En el área de vinos, el balance de la cooperativa ha sido muy similar al del ejercicio anterior. Presente en más de 40 países, ante un escenario geopolítico convulso y un descenso del consumo, Anecoop Bodegas ha reforzado su estrategia de internacionalización con el objetivo de consolidar y vigorizar sus ventas en mercados tradicionales e introducir su oferta en nuevos destinos.

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En el primer semestre de 2025 Anecoop ha crecido con la incorporación como socio de Eurofruits Levante S.L., así como con la de la empresa Novacoop Mediterránea SXXI S.L (formada por Grup Cooperatiu Fruits de Ponent y Actel Grup. Destacan también en la campaña 2024-2025 los acuerdos de colaboración alcanzados entre las cooperativas de segundo grado Univall y Ribercamp; la integración de la Cooperativa de La Llosa de Ranes en Univall; el acuerdo de colaboración entre CANSO y Cofrudeca, el de Toñifruit S.L. con Bio Lobrot y el de las cooperativas de Lliria y Bétera; o la entrada de Frucimu en el accionariado de Agriconsa.