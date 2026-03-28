Marina de Empresas, el polo de emprendimiento e innovación impulsado por Juan Roig, ha celebrado hoy con gran éxito la segunda edición de FOMOfest, que ha reunido a un total de 5.000 personas a lo largo de la jornada, superando todas las expectativas y consolidando el evento como un referente para el talento joven.

El evento ha congregado en La Marina de València a asistentes interesados en el emprendimiento, la innovación, la comunicación y el desarrollo personal. Durante todo el día, el público ha podido disfrutar de un completo programa de ponencias inspiradoras, workshops prácticos y experiencias interactivas, diseñadas para activar ideas y fomentar nuevas oportunidades.

“Desde Marina de Empresas proyectamos futuras ediciones de FOMOfest con el objetivo de seguir ampliando su alcance y consolidarlo como un evento de referencia para el talento raro, desde Valencia hacia el mundo.” ha señalado Ana Giménez, directora de marketing y comunicación de Marina de Empresas.

Más de 5.000 asistentes en la segunda edición de FOMOfest de Marina de Empresas. / FOMOfest

“Eventos como FOMOfest son clave para acercar la innovación y la tecnología a las nuevas generaciones. Poder apoyar un espacio creado por Marina de Empresas donde se reúne tanto talento joven es un orgullo”, ha señalado Fran Villalba Segarra, CEO de Internxt, quien ha destacado la importancia de crear espacios donde el emprendimiento y la creatividad puedan crecer sin límites.

El cartel ha contado con la participación de referentes como Sara García Alonso, Saúl Craviotto, Andrea Fuentes o Gustavo Zerbino, cuyas intervenciones han conectado con el público a través de experiencias personales ligadas al esfuerzo, la resiliencia y la superación.

A lo largo de la jornada también participarán creadores de contenido de gran seguimiento entre las nuevas generaciones, como Nil Ojeda y el podcast Drafteados, aportando una visión actual sobre creatividad, cultura digital y nuevas formas de comunicación.

Las empresas colaboradoras, entre las que se encuentran Internxt, Canon, Familia Martínez o Helados Estiu, han contribuido a enriquecer la experiencia con activaciones y propuestas dirigidas a conectar con el talento joven.

Además, el evento ha contado con un espacio de ocio y gastronomía al aire libre que ha permitido a los asistentes desconectar, recargar energía y seguir haciendo networking en un ambiente distendido, reforzando el carácter experiencial del festival.

La jornada concluye con una closing party con música en directo, poniendo el broche final a un evento que reafirma el compromiso de Marina de Empresas con el impulso del talento y la creación de oportunidades.

FOMOfest, de carácter gratuito y abierto al público, se consolida ya como una plataforma clave para inspirar a nuevas generaciones y conectar a jóvenes con inquietudes emprendedoras dentro de un ecosistema dinámico e innovador.

Más de 5.000 asistentes en la segunda edición de FOMOfest de Marina de Empresas. / FOMOfest

Sobre Marina de Empresas

Noticias relacionadas

Marina de Empresas, fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, está formada por la escuela de negocios EDEM, cuya presidenta es Hortensia Roig, la aceleradora Lanzadera, considerada por el Financial Times como uno de los principales hubs de emprendimiento de España y Europa, consolidando su presencia en el top 3 nacional por tercer año consecutivo, y la sociedad de inversión Angels. Marina de Empresas impulsa el talento de las personas para potenciar el tejido empresarial que mejore la sociedad. Actualmente, 400 empresas conviven en sus instalaciones.