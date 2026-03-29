La almendra valenciana mira al futuro con optimismo

El almendro en flor, además de ser uno de los paisajes más bellos que regala la naturaleza, es un cultivo clave para el campo valenciano, que exporta producto por cerca de 300 millones de euros. Este año, el sector espera mejores cifras de producción de almendra que en el ejercicio anterior, cuando la climatología no fue del todo favorable para los cultivos.

Según los últimos datos de la Conselleria de Agricultura, en 2024 se llegó a una producción biológica de cerca de 36.000 toneladas, de las que se recolectaron unas 22.000. Esa cifra supuso alrededor de un 70 % de lo que los agricultores consideran una producción «óptima». Este año, miran con cautela al cielo -y de reojo a los aranceles- pero con optimismo, ya que esperan que sea un buen año para la almendra valenciana.

Más demanda que producción

«Estamos en un momento esperanzador, con mucho futuro; la almendra tiene más demanda que producción», explica Enrique Ródenas, productor de almendra en Utiel-Requena y miembro de AVA-Asaja. La Comunitat Valenciana cuenta con unas 85.000 hectáreas de almendro —unas 75.000 de secano—, repartidas entre Valencia (38.000), Castellón (29.000) y Alicante (18.000), lo que la sitúa como una de las principales zonas productoras de España. A esta base estructural se suma una progresiva modernización del cultivo, con nuevas variedades, técnicas agronómicas más eficientes y una creciente implantación del regadío que mejora rendimientos y estabilidad.

Almendros valencianos en flor. / Levante-EMV

El comportamiento climático de este año invita, según Ródenas, al optimismo. Las horas de frío invernal han favorecido el reposo vegetativo y retrasado la floración, reduciendo el riesgo de daños prematuros. Además, las lluvias han generado reservas hídricas clave para el desarrollo del fruto. Sin embargo, abril sigue siendo el mes decisivo. Las heladas tardías representan la principal amenaza en un cultivo especialmente sensible en esta fase. «Todo lo va a determinar este mes de abril», advierte Ródenas.

El calendario productivo refleja la diversidad varietal que ha ido ganando terreno en las últimas décadas. Frente a la tradicional largueta —la más cultivada en Utiel-Requena, muy apreciada pero vulnerable por su floración temprana—, se han introducido variedades autofértiles como ferragnes, lauranne o constantí, que permiten esquivar mejor las heladas. Esta evolución varietal, junto a las condiciones edafoclimáticas de zonas como Utiel-Requena —altitud, suelos calizos y clima continental—, contribuye a una almendra de alta calidad diferenciada.

Esa calidad es uno de los principales argumentos del sector valenciano, cuya almendra destaca por sus propiedades organolépticas y nutricionales, lo que la convierte en un producto muy valorado en los mercados internacionales. No en vano, alrededor del 70 % de la producción se destina a la exportación. «Es un producto reconocido y de una calidad superior a muchas otras almendras», subraya el productor valenciano. «La Comunitat Valenciana está a la cabeza y con unas expectativas de crecimiento increíbles», añade.

Sin embargo, esta posición se enfrenta a importantes desafíos. El primero es el de los precios, relativamente estables en los últimos dos años: en torno a 5 euros por kilo en grano para variedades comunes, 6 euros para la marcona y hasta 6,50 en ecológico.

El competidor de EE UU

La competencia internacional, especialmente de Estados Unidos, cuyas importaciones siguen siendo elevadas pese a la fortaleza productiva nacional, continúan pesando sobre el producto local. La principal crítica del sector no es tanto la competencia en sí, que Ródenas califica como «buena», como las diferencias en las condiciones de producción. «Estamos en un agravio comparativo», afirma el agricultor, quien reclama reciprocidad en aranceles y exigencias sanitarias. La entrada de almendra extranjera con estándares más laxos, unida a la reducción de herramientas fitosanitarias en la Unión Europea, coloca al productor local en una posición de «desventaja».

El contexto geopolítico tampoco ayuda. El encarecimiento del gasóleo, fertilizantes o productos fitosanitarios, vinculado a conflictos internacionales, eleva los costes de producción. «Como suele ocurrir en el sector primario, este impacto acaba trasladándose al consumidor final», advierte.

La almendra está considerada un 'súper alimento' por sus cualidades nutricionales. / Europa Press

En paralelo, acuerdos comerciales como Mercosur generan inquietud en el sector, que teme una mayor presión competitiva sin garantías de igualdad normativa. La reivindicación es clara: competir sí, pero en las mismas condiciones.

Pese a todo, el sector mantiene una visión de futuro positiva. La combinación de demanda creciente, mejora técnica y reconocimiento del producto sitúa a la almendra valenciana en una posición estratégica. El reto pasa por consolidar esa ventaja competitiva, reforzar la diferenciación por calidad y lograr un marco comercial más equilibrado.

«Lo que se nos exija al agricultor local, se tiene que pedir también a la competencia. Y si no es así, siempre estaremos en desventaja», concluye Ródenas.

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Mientras tanto, en los campos valencianos, el almendro sigue marcando el pulso de una agricultura que, entre la incertidumbre y la esperanza, mira al cielo cada primavera.