La C. Valenciana amplía la brecha en PIB y productividad con el resto de España

La economía valenciana ha ido perdiendo posiciones en las últimas tres décadas respecto a la media española. Sus principales indicadores, obviamente, han crecido, pero lo han hecho menos que otros territorios, lo que ha provocado que se ampliara la brecha respecto de estos últimos. Ha sucedido en PIB per cápita, en productividad del trabajo y en capital. Una pésima noticia que queda constatada en ‘El stock del capital y servicios en España y su distribución territorial y sectorial’, una base de datos elaborada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

El informe refleja que el PIB per cápita de la Comunitat Valenciana rozaba la media española en 1995, mientras que tres décadas después, con 28.769 euros por persona, había bajado hasta el 84,2 % . La productividad también estaba muy cerca del 100 que simboliza la media nacional en 1995 y en 2025, con 69.412 euros, se quedaba siete puntos por debajo, es decir en el 93. Las variables de capital neto presentan comportamientos distintos, pero los tres casos analizados estaban por encima de la media española hace tres décadas . En 2025, no obstante, solo el capital neto respecto del PIB seguía por delante (107,2), mientras que el medido respecto a la población bajaba al 90,2 % y el de empleo, al 99,7 %.

Evolución

Buena parte de la explicación de esta evolución la da la composición del capital por activos, que muestra un peso muy relevante del residencial, que acapara el 10,9 % del total de España, y uno inferior en I+D (7,6 %) o Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) -8,2 %-, que son actividades que aportan un gran valor añadido y, por tanto, elevan la productividad y el PIB per cápita.

En la estructura del capital por activos, en la Comunitat Valenciana un 59 % del mismo corresponde a viviendas, un 30 % a otras construcciones y solo un 2 % a TIC y otro 1 % a I+D. La maquinaria no TIC y equipo de transporte representa un 8 %. La distribución en el conjunto de España es algo diferente, porque el peso de la vivienda baja al 54 %, el de otras construcciones sube al 34 %, la I+D gana un punto y alcanza el 2 %, mientras que las otras dos categorías son iguales en ambos territorios.

Motivos

¿Por qué esta evolución de la Comunitat Valenciana?. Eva Benages, economista del Ivie, profesora asociada de la Universitat de València y coautora del informe, apunta que, «desde 1995, el PIB per cápita de la Comunitat Valenciana ha aumentado más de un 32%, lo que supone una tasa de variación anual media cercana al 1%. Sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente para cerrar la brecha que nos separa con el resto de España. De hecho, esta se ha ampliado, debido al mayor dinamismo de otras regiones».

El turismo es uno de los componentes básicos de la economía valenciana / Efe

Benages añade que el menor ritmo de crecimiento del PIB per cápita «se debe en parte al crecimiento demográfico, más intenso en la región valenciana, y en parte al menor dinamismo» del Producto Interior Bruto.

Soluciones

La experta considera que «no hay un factor único detrás de este resultado, sino que se explica por una combinación de debilidades de nuestro sistema productivo, y que pueden resumirse en un bajo nivel de productividad en comparación con otras regiones españolas más ricas (Madrid, Navarra, Cataluña o País Vasco). Esa baja productividad limita la rentabilidad de las empresas, la capacidad de crear empleo de calidad y nuestras posibilidades de converger a la media nacional».

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¿Por dónde pasan las soluciones? Benages apunta que por «reorientar las inversiones valencianas hacia activos de mayor contenido digital o intangibles (I+D, software, comunicaciones, etc.), en los que nuestras dotaciones relativas son inferiores; promover la transformación digital de las organizaciones, públicas y privadas; fomentar un entorno favorable para el desarrollo de sectores clave, más avanzados y con mayor contenido tecnológico, que permitan generar más valor añadido por empleado y que los factores productivos se aprovechen mejor (políticas de innovación, mejoras en la calidad institucional, infraestructuras en buen estado, etc.); apostar por las mejoras del capital humano y la profesionalización de la dirección de las empresas; fomentar el aumento del tamaño empresarial, que suele ir asociado a mejoras de productividad y competitividad, mejorar la colaboración público-privada en determinadas áreas, así como solucionar el problema de la infrafinanciación, que también lastra el desarrollo de la autonomía»n.