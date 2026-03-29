A Romar Global Care se le queda pequeña España

A Romar Global Care (RGC) se le queda pequeña España. La firma fabricante de productos de higiene personal -participada por los fondos de inversión ACON Investments y DeA Capital Alternative Funds, junto a su equipo directivo- acaba de dar un gran salto adelante con la compra de empresas en Reino Unido y la apertura de filiales en México e Italia. De una pyme de productos de droguería a una gran multinacional. RGC es la resultante de la integración de un grupo de empresas, hace algo más de un lustro, formado por Quimi Romar, Agrado Cosmetic, Envasado Xiomara y Aerosoles Preval.

Los orígenes de Quimi Romar se remontan a 1968. Fundada hace más de cinco décadas como una empresa familiar en Náquera (Valencia), con el tiempo la firma se ha convertido en una compañía que suministra productos de higiene personal y cuidado del hogar a grandes superficies como Lidl, El Corte Inglés, Carrefour, Euromadi, Auchan y Primor, entre otras. Las otras empresas del grupo aportaron sus instalaciones y tipo de negocio en la planta de Toledo que ya existía, y sus propietarios han pasado a ser accionistas minoritarios del grupo junto con GPF.

Según Pablo Rodríguez-Gimeno, CEO de Romar Global Care, "este plan de expansión internacional marca un punto de inflexión para Romar Global Care. La apertura de nuevas filiales en México e Italia, junto con la entrada estratégica en Reino Unido a través de Purity Global, nos permite acelerar el crecimiento a doble dígito, generar sinergias productivas y reforzar nuestra capacidad de ofrecer soluciones competitivas e innovadoras a los grandes operadores del retail europeo e internacional.” Entre sus marcas más reconocidas se encuentran Agrado, Amalfi, Sairo, Mayordomo, Romar, Destello, Garley Auto, La Fiesta, Aire Fresco y Yuki.

Desde Parc Sagunt

Junto a industrias de zumo de naranja (Zuvamesa), bloques logísticos como el de Mercadona y fábrica de latas de Coca-Cola (Crown Packaing), y próximamente de una gigafactoría de baterías para coches eléctricos (PowerCo, del Grupo Volskwagen), Romar Global Care, con una plantilla de 400 trabajadores, alcanzó el pasado año un hito de gran relevancia con la puesta en marcha de su nueva planta industrial y logística en Sagunt, con más de 54.000 m² de superficie, más de 30 líneas de envasado —entre líquidos, aerosoles y cremas— y una capacidad productiva superior a 140 millones de unidades anuales.

Vista en planta de la fábrica de Romar Global Care en Parc Sagunt. / activos

Esta inversión estratégica sitúa al grupo a la vanguardia del sector en términos de excelencia operativa, innovación y sostenibilidad. Romar Global Care cierra el ejercicio con una facturación de 122 millones de euros y estima que, de cara a 2026, el crecimiento a doble dígito podría situar sus ingresos por encima de los 140 millones de euros, "impulsados por la expansión internacional y la optimización de sinergias industriales", explican fuentes de la empresa.

Europa y Latinoamérica

En sus planes de internacionalización, la compañía valenciana ha puesto en marcha dos nuevas filiales en México e Italia, vertebrando dos ejes clave para su crecimiento: Latinoamérica y Europa. La filial de México, constituida en la segunda mitad del año, liderará operaciones de alto impacto y permitirá potenciar la sólida presencia que Romar Global Care ya mantiene en el área de LATAM, especialmente en las categorías de higiene personal y productos de limpieza para el hogar. Por su parte, Romar Global Care Italia actuará como amplificador del negocio en Europa, "con un plan de penetración cuidadosamente diseñado para el mercado italiano", explican desde la firma valenciana.

Oficinas de Romar Global Care en Parc Sagunt. / activos

Reino Unido

Dentro de su proyecto de crecimiento inorgánico, Romar Global Care ha adquirido una participación mayoritaria en Purity Global Ltd (UK), una operación clave que eleva la estrategia internacional del grupo a un nuevo nivel, impulsando el crecimiento a doble dígito y generando relevantes sinergias productivas y comerciales. "La operación potencia una cadena de suministro europea robusta, diseñada para apoyar el crecimiento sostenible a largo plazo de los socios minoristas y acelerar el desarrollo de nuevas categorías", asegura la compañía con cuartel general en Parc Sagunt.

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Purity Global está especializada en productos para lavavajillas automáticos y cuidado específico de la ropa, y cuenta con una posición muy consolidada en el mercado británico, donde ocupa el tercer puesto en la categoría de productos para lavavajillas automáticos. La firma británica controlada por Romar Global Care contará con una plataforma de suministro potente, ágil y escalable, capaz de dar respuesta a los minoristas que demandan innovación, fiabilidad y valor añadido. La integración abre importantes oportunidades para ampliar las ventas en Reino Unido y el alcance de su cartera de marcas, como Crystale en lavavajillas automáticos y Amalfi y Agrado en cuidado personal.