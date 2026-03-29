Semana Santa en la Comunitat Valenciana: suben los vuelos un 5 % y la ocupación ronda el 77 %

El turismo valenciano encara la Semana Santa con previsiones de crecimiento moderado en el tráfico aéreo y estabilidad en la ocupación hotelera. El aeropuerto de València aumentará cerca de un 5 % el número de vuelos programados desde el pasado viernes y hasta el próximo 6 de abril respecto al año pasado, uno de los periodos de mayor movilidad del año y en un contexto marcado por la consolidación de la demanda turística tanto nacional como internacional.

De este modo, el aeródromo de Manises pasará de los 2.634 vuelos de la Semana Santa de 2025 a los 2.763 de 2026. Esa cifra supone un incremento del 4,9 % en el mismo periodo.

A las puertas de esta campaña, el sector hotelero de la Comunitat Valenciana afronta las fechas clave con unos niveles de ocupación que se sitúan dentro de los parámetros "habituales". Según los datos de reservas de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana Hosbec, la previsión se mueve en una horquilla de entre el 75 % y el 77,4 % para el conjunto de la Semana Santa, que abarca desde el pasado viernes hasta el próximo Domingo de Resurrección.

Sol, playa y procesiones

Estos datos reflejan una evolución "estable" del mercado turístico en un año en el que la Semana Santa llega especialmente adelantada en el calendario, al coincidir con los últimos días de marzo y los primeros de abril. Esta circunstancia marca el inicio de la activación del segmento vacacional de sol y playa, que comienza a ganar peso tras los meses de invierno y comparte protagonismo con otros atractivos como las celebraciones religiosas, la oferta cultural, gastronómica y de interior, así como el tramo final de la temporada de nieve en otros destinos.

En cuanto a los principales enclaves turísticos, los datos apuntan a un comportamiento desigual pero positivo. Benidorm vuelve a situarse como uno de los destinos más dinámicos, con una ocupación que ya supera el 80 % de las plazas disponibles. Por su parte, València y su área metropolitana destacan con cifras especialmente elevadas, que oscilan entre el 88 % en los primeros días —impulsados en parte por el turismo de negocios y congresos— y el 83 % en el tramo central de la semana.

También presenta un comportamiento destacado Peñíscola, que alcanza más del 84 % de reservas en firme durante los días de mayor afluencia. En conjunto, el litoral de la Comunitat Valenciana consolida su atractivo en este arranque de temporada, apoyado en una oferta diversificada y en la mejora progresiva de las condiciones meteorológicas.

Qué tiempo hará en Semana Santa

Precisamente, el tiempo será uno de los factores determinantes en la evolución final de la campaña. Las previsiones apuntan a una Semana Santa estable, sin lluvias y temperaturas suaves, que configuran un escenario que suele incentivar las reservas de última hora, especialmente entre el mercado nacional de proximidad.

Este tipo de turista, que se desplaza en vehículo propio desde comunidades cercanas en un radio de tres o cuatro horas, podría verse además favorecido por las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar el impacto del encarecimiento del combustible, lo que contribuiría a reforzar la accesibilidad y competitividad de los destinos valencianos.

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En paralelo, el mercado internacional mantiene su fortaleza. Según avanzan fuentes de Hosbec, los aeropuertos de la Comunitat Valenciana registran cifras máximas de asientos programados para estas fechas, con una parte muy significativa ya vendida, lo que anticipa una elevada afluencia de visitantes extranjeros y refuerza las perspectivas de una campaña turística sin grandes sobresaltos y en línea con las previsiones del sector.