La C. Valenciana concentra el 9,5 % del VAB y el 10,3 % del empleo agroalimentario en España

La Comunitat Valenciana se mantiene en tercera posición en el sector agroalimentario de España, tanto en valor añadido bruto (VAB), como en empleo y exportaciones, solo por detrás de Andalucía y Cataluña. En concreto, la autonomía concentra el 9,5 % del VAB, el 10,3 % del empleo y 12,4 % de las ventas al exterior del total del sector a nivel nacional. En el ejercicio 2024, las empresas valencianas agroalimentarias, que engloban el sector primario, la industria de alimentación y bebidas y la comercialización, aumentaron su VAB un 4,5 % hasta alcanzar los 12.393 millones de euros. Se trata de la tercera mejor evolución, por detrás de la registrada por el sector en Andalucía y Extremadura, y casi un punto superior a la media de crecimiento nacional, situada en un 3,7 %.

En el caso del empleo, sin embargo, el número de trabajadores en el sector agroalimentario valenciano se ha reducido. En 2024, se contabilizaron 262.769 empleados en la actividad agroalimentaria valenciana, lo que supone una caída del 2,8 % respecto al año anterior y contrasta con el aumento del 1 % en el conjunto de España, según han informado Cajamar y el IVIE en un comunicado.

El hecho de que el VAB del sector agroalimentario valenciano haya crecido por encima de la media nacional y el empleo por debajo de esa media supone una ganancia de productividad por encima de la de España. En concreto, ha aumentado un 7,3 % en la Comunitat Valenciana, frente al 2,6 % de España. No obstante, a pesar de esta mayor ganancia de productividad, su nivel es inferior a la media nacional, siendo la fase de comercialización y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco las que lastran el valor.

Informe

La sexta edición del Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, un informe publicado y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, ha sido dirigido por el director adjunto del instituto y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, junto a la economista del instituto Jimena Salamanca, que analiza en profundidad la situación del sector agroalimentario en las diferentes comunidades autónomas.

El estudio recuerda que el sector agroalimentario es uno de los pilares fundamentales de la economía de la Comunitat Valenciana, al aportar el 9,3 % del VAB regional y el 12 % del empleo de la autonomía. Además, el informe resalta, un año más, la posición destacada en el mercado exterior, ya que el sector valenciano es el tercero más exportador de España y genera el 12,4 % de las ventas agroalimentarias al exterior del país.

Las bebidas son un pilar básico del sector alimentario / Levante-EMV

En concreto, el sector agroalimentario de la Comunitat exportó productos por valor de 9.218 millones de euros en 2024, un 5,4 % más que el año anterior, lo que le permite generar el tercer mayor superávit comercial del país (3.505 millones de euros), por detrás de Andalucía y la Región de Murcia. Además, este año el incremento de las exportaciones también se ha producido en términos de volumen exportado, que ha crecido un 1,9 %, frente a la caída del 7,9 % registrada en 2023. Es decir, la inflación ya no es la única explicación del aumento de esas ventas al exterior.

Exportaciones

Alemania y Francia son los principales destinos de las exportaciones valencianas de productos agroalimentarios, y absorben el 34,8 % del total, seguidos, a distancia de Reino Unido e Italia. Las frutas y frutos comestibles concentran el 42,7 % de las exportaciones valencianas, especialmente los cítricos. De hecho, la Comunitat Valenciana es la principal productora de cítricos de España, con el 45,7 % de la producción nacional, y también de la UE-27, con el 22,8 % de la producción europea. Además de proveer el 71 % de los cítricos españoles que se comercializan en los mercados internacionales.

Subsectores y consumo

Por subsectores, destaca la aportación de la comercialización, que genera el 50,7 % del VAB agroalimentario valenciano, seguida de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, que aporta otro 27,8 %, y el sector primario (agricultura y pesca), que representa el 21,5 % restante.

La Comunitat Valenciana cuenta con 2.300 empresas en la industria agroalimentaria, lo que supone el 8,2 % del sector nacional y la sitúa como la cuarta región con el tejido productivo más importante. A nivel autonómico, la industria agroalimentaria concentra el 11,8 % de las manufacturas de la región, predominando las microempresas (62,7 %), un porcentaje algo superior de la media en España (60,3 %).

Un rasgo característico del sector agroalimentario valenciano es la baja productividad (es un 8 % inferior a la media nacional) que, unido a unos costes laborales superiores a la media, se traduce en una competitividad un 12,9 % inferior a la nacional. La buena noticia es que en 2024 el sector valenciano ha acortado la brecha de productividad que presenta con la media nacional.

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El informe elaborado para Cajamar incluye también un análisis del gasto de los hogares destinado a la adquisición de alimentos. En 2024, los valencianos dedicaron 1.747 euros por persona, un 2,2 % más que el año anterior, un gasto que se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional (1.787 euros).