La crisis del petróleo duplica el ahorro del coche eléctrico sobre el de gasolina

La crisis del petróleo ha duplicado el ahorro del coche eléctrico sobre el de gasolina y ha disparado el interés en toda Europa por los vehículos a pilas. Con los precios del petróleo por encima de 100 dólares el barril debido a la guerra de Irán, repostar un coche de gasolina cuesta de media 14,20 euros por cada cien kilómetros frente a los 6,50 euros de recargar un vehículo eléctrico por cada 100 kilómetros.

La crisis energética se ha producido en un momento en el que llegan a los concesionarios los eléctricos urbanos baratos con precios por debajo de 25.000 euros.

Los conductores de coches de gasolina se verán mucho más afectados por las subidas de precios relacionadas con el conflicto de Irán que los conductores de vehículos eléctricos, según un análisis de Transport & Environment -T&E- (principal organización no gubernamental europea centrada en la descarbonización del transporte).

T&E ha analizado el posible impacto en los precios de la gasolina y ha concluido que repostar un coche de gasolina medio costaría 14,20 euros por cada 100 kilómetros, lo que supone un aumento de 3,80 euros debido al conflicto. El coste medio de recargar un vehículo eléctrico sería de 6,50 euros por cada 100 kilómetros, un incremento de 0,70 euros debido al encarecimiento de la electricidad provocado por el aumento del precio del gas.

Vehículos de empresa

En el caso de los vehículos de empresa, que recorren un gran número de kilómetros, el impacto será aún mayor: 89 euros adicionales al mes por cada coche de gasolina de la flota de una empresa. La recarga de los vehículos eléctricos de empresa, sin embargo, supondría solo 16 euros adicionales al mes.

Esta situación ha impulsado un mayor interés en los coches eléctricos en toda Europa. En el caso de Alemania, el principal mercado automovilístico del continente, las plataformas de comparación de precios Carwow y Meinauto han confirmado el repunte del interés a la agencia DPA. "El alza del precio del petróleo tiene un impacto directo en el interés por los coches eléctricos. Nuestros datos muestran que, desde el 28 de febrero, la proporción de coches eléctricos ha pasado del 55 % al 63 % durante el fin de semana", según Carwow Alemania.

Situación prolongada

El alto coste del combustible va para largo. El ministro francés de Economía, Roland Lescure, alertó el miércoles pasado de que entre un 30 y un 40 % de la capacidad de refino del Golfo Pérsico ha quedado destruida. Esto implica que, si la guerra acaba ya, no va a bajar el coste de la gasolina.

En los últimos 12 meses las ventas de eléctricos en Europa han subido un 20 % y se espera que este año se compren tres millones de vehículos a pilas. En Noruega la venta de eléctricos representa el 98 % del mercado y en Dinamarca el 80 %. En el caso de España, las compras de eléctricos han subido un 37 % hasta febrero y este año se pueden alcanzar las 150.000 unidades vendidas.

BYD

La compañía americana Tesla, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, es la que más vehículos eléctricos vende en España, seguida muy de cerca por la china BYD (que ha estado a punto de sobrepasarla) y la coreana KIA. El vehículo eléctrico más vendido en 2025 en España fue el Tesla Model 3 (9.966 unidades). La firma que lidera Elon Musk ofrece ahora una versión más económica del Model 3 (unos 35.000 euros), aunque con peores acabados.

La gran variedad de modelos eléctricos atrae cada vez más a más compradores españoles. A lo largo del año 2025, treinta modelos vendieron a nivel nacional más de mil vehículos. Entre ellos, destacan los turismos Model Y de Tesla (6.016 unidades vendidas) y el KIA EV3 (5.662 vehículos). En la nueva inercia del mercado ha sido clave la llegada de modelos como el BYD Dolphin Surf (4.182), Renault 5 (4.123), Citroën ë-C3 (2.960), BYD Atto 2 (2.714) y el Toyota BZ4X, que ha captado el interés de los taxistas como alternativa a los Modelos 3 y Model Y y ha vendido 2.693 unidades.

Volkswagen

A nivel europeo, la marca líder en ventas de vehículos eléctricos es Volkswagen. Tras años de inversiones multimillonarias para pasar de producir coches de combustión a eléctricos, la compañía alemana comienza a recoger los frutos. La mitad de los coches eléctricos vendidos en Alemania (principal mercado europeo y dominado hasta ahora por Tesla) ya son de Volkswagen.

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La buena evolución de las ventas de la marca germana, que ha sufrido una gran crisis por la transición a la electromovilidad, da fuelle a la gigafactoría de Sagunt, que arrancará su producción en septiembre. Las baterías que producirá la gigafactoría son para modelos de entre 25.000 y 30.000 euros. El primero será el Cupra Raval, que comenzará a producirse en marzo en la factoría catalana de Martorell. Volkswagen prepara para 2027 su coche eléctrico más barato, el ID1. El vehículo costará 20.000 euros, se va a fabricar en Portugal, tendrá unas medidas similares a las del VW Up y llevará celdas de la gigafactoría de Sagunt.