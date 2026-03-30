La Generalitat recibe dos nuevas propuestas de proyectos empresariales en Parc Sagunt II

La Generalitat ha recibido dos nuevas propuestas de proyectos empresariales con el objeto de ubicarse en alguna de las parcelas industriales de Parc Sagunt II ofertadas en el proceso de licitación. Tras el cierre del concurso, da inicio la siguiente fase del proceso, referente a la valoración de las propuestas, que, en caso de cumplir con los requisitos establecidos en el pliego, culminará con la adjudicación y posterior venta de las parcelas solicitadas.

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha asegurado que estas propuestas “confirman que tanto la Comunitat Valenciana como Parc Sagunt se consolidan como referentes en la atracción de inversiones, la generación de nuevos proyectos de futuro y la creación de empleo”.

Asimismo, ha destacado que “la actual situación geopolítica introduce un elevado grado de incertidumbre en las nuevas inversiones, por lo que la presentación de dos nuevos proyectos en Parc Sagunt II refuerza el valor estratégico de esta área industrial”.

Comercialización

El procedimiento administrativo continuará conforme a lo establecido en los pliegos de comercialización hasta la adjudicación definitiva. Una vez finalizado este proceso, se prevé abrir un nuevo plazo para la comercialización de aquellas parcelas que no hayan sido adjudicadas.

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Inditex

Cabe recordar que en enero de 2026 se formalizó la venta de una parcela de 381.000 m² a Inditex para el desarrollo de un proyecto logístico que contará con Inditex como inquilino principal. Así, estos dos nuevos proyectos, en caso de ser finalmente adjudicados, se sumarán a la gigafactoría de PowerCo y al campus proyectado por la Generalitat, consolidando un polo industrial y logístico de referencia en todo el arco mediterráneo.