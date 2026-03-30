Global Omnium logra la gestión del Acuario de Zaragoza
El grupo empresarial valenciano ya gestiona l'Oceanogràfic de València y el Acuario de Sevilla.
Expo Zaragoza Empresarial, adscrita a la Corporación de Empresas Públicas y participada en un 97,91% por el Gobierno de Aragón y en un 2,09% por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha permitido la cesión contractual para la gestión del Acuario de Zaragoza, propiedad de la sociedad pública. El grupo empresarial valenciano Global Omnium asumirá la gestión íntegra de la instalación a partir del próximo miércoles 1 de abril, tras el acuerdo alcanzado con Expo Zaragoza Empresarial, según ha informado hoy la firma presidida por Eugenio Calabuig.
La entrada del nuevo operador "permitirá garantizar la continuidad de la actividad del centro, así como la adecuada atención y bienestar de todas las especies que alberga la instalación", según el comunicado, en el que se especifica que Global Omnium "cuenta con amplia experiencia en la gestión de los acuarios, como es l'Oceanogràfic de Valencia, cuya dirección asumió en 2015, y el Acuario de Sevilla, que opera desde 2017".
El "conocimiento técnico, biológico y operativo permitirá dar continuidad a la actividad del acuario zaragozano, manteniendo los estándares de funcionamiento, mantenimiento y cuidado de los animales propios de instalaciones de referencia en el ámbito nacional. La nueva etapa se desarrollará con un enfoque centrado en el bienestar animal, la conservación y la divulgación, garantizando las condiciones óptimas para las especies y reforzando el papel del Acuario de Zaragoza como espacio de sensibilización ambiental".
Experiencia
El aterrizaje de Global Omnium en el Acuario de Zaragoza "viene respaldado por la experiencia y el éxito en la gestión del Oceanogràfic de Valencia, el mayor acuario de Europa y uno de los principales referentes internacionales en conservación y divulgación del medio marino, con un recorrido que invita a conocer los principales ecosistemas acuáticos del planeta -desde el Mediterráneo y los humedales hasta los océanos templados y tropicales, el Ártico y el Antártico-, y ofrece una visión global de la diversidad de la vida en el agua".
Especies
El centro alberga a más de 29.000 animales de más de 750 especies diferentes, distribuidos en más de 110.000 metros cuadrados, y combina la experiencia turística con el rigor científico para acercar el conocimiento sobre mares y océanos a sus visitantes.
Además, junto a la Fundación Oceanogràfic, desarrolla una labor en conservación de especies, investigación aplicada y educación ambiental, en colaboración con universidades, centros científicos y administraciones públicas. También, desarrolla su actividad conforme a "exigentes estándares nacionales e internacionales y cuenta con el aval de las principales acreditaciones del sector, como su pertenencia a las asociaciones españolas y europeas de zoos y acuarios (EAZA y AIZA), la certificación de bienestar animal que otorga Global Humane (GH) y la acreditación de la asociación americana de zoos y acuarios (AZA), siendo el único acuario de Europa que dispone de esta distinción".
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