Estos son los Consum que abrirán en Semana Santa
En varias jornadas estarán cerrados excepto en los municipios turísticos
La cadena alimentaria Consum ha hecho público hoy el listado de las aperturas de esta cooperativa valenciana durante los días de Semana Santa. En la Comunitat Valenciana, los horarios son los siguentes:
JUEVES SANTO, 2 de abril.
Todas las tiendas Consum tienen su horario habitual excepto las siguientes tiendas de Manises, Crevillent y Callosa de Segura, que abren de 9:00 a 14:30 horas por festivo local.
📍 Manises (Plaza La Leña)
📍 Crevillent
📍 Callosa De Segura (Emperador Carlos I)
VIERNES SANTO, 3 de abril
En este día cierran todas las tiendas Consum excepto cerca de 70 tiendas situadas en zonas de afluencia turística que abren de 9:00 a 14:30 horas.
Alicante (35)
📍 Alacant (Avda. Joaquín Arias / Playa de San Juan)
📍 Altea (San Francisco)
📍 Benidorm (Herrerías / Holanda / Mediterráneo / Virgen de la Almudena / Ibiza / Urano)
📍 Benissa (Avda. Europa)
📍 Calp
📍 Dénia (Las Rotas / Las Marinas / Paseo Saladar)
📍 El Campello
📍 l’Alfàs del Pi (Constitución / Avda. Albir)
📍 la Vila Joiosa (R. Cajal / P. Gonzalo / Av. Mariners)
📍 Orihuela (Los Altos / La Zenia / Campoamor)
📍 Rojals (Terramítica / Avda. Guatemala / Ciudad Quesada)
📍 Santa Pola (Gran Alacant)
📍 Torrevieja (Av. Cortes Valencianas / Avda. Miguel de Unamuno / Roentgen / Ricardo Lafuente Aguado / CC Punta Marina / Avda. Habaneras / Zoa / Avda. D. Ramírez)
📍 Xàbia (Cabanes)
Castellón (8)
📍 Alcossebre (Maset)
📍 Almenara
📍 Benicàssim (Torre San Vicente / Avda. Gran Jaime I, 227)
📍 Moncofa (d’Assuévar)
📍 Orpesa
📍 Segorbe
📍 Xilxes
Valencia (21)
📍 Alborache
📍 Canet d’en Berenguer
📍 Chella (Avda. Constitución)
📍 Chiva (Urb. La Loma)
📍 Cullera (Crta. Faro / Avda. C. Homens)
📍 Daimús
📍 El Perelló
📍 El Verger (la Creu, 24)
📍 Gilet
📍 la Pobla de Farnals
📍 Miramar
📍 Montserrat
📍 Nàquera
📍 Oliva
📍 Picassent (Ctra. Turís)
📍 Piles
📍 Sagunt (San Vicente)
📍 Sueca (Bernat Aliño / Ctra. Sueca–Algemesí)
📍 Turís
DOMINGO DE PASCUA, 5 de abril
En esa jornada cierran todos nuestros supermercados excepto los que están en zonas de gran afluencia turística que abren de 9:00 a 14:30
Alicante (28)
📍Alacant (Avda. Joaquín Arias / Playa de San Juan)
📍Calp
📍Torrevieja (Zoa / Avda.D.Ramirez / CC Punta Marina / Avda.Habaneras / Roentgen / Ricardo Lafuente Aguado / Avda. Cortes Valencianas / Avda. Miguel de Unamuno)
📍Rojales (Ciudad Quesada / Terramítica / Avda. Guatemala)
📍Orihuela (Los Altos / La Zenia / Campoamor)
📍Benidorm (Ibiza / Herrerías / Mediterráneo)
📍Xàbia (Cabanes)
📍Denia (Paseo Saladar / Les Rotes / Les Marines)
📍L' Alfas del Pi (Avda.Albir)
📍San Fulgencio (Fco.Quevedo)
📍La Vila Joiosa (Av. Mariners Vila Joiosa)
📍El Verger (Creu 24)
Castellón (9)
📍Alcocebre (Maset)
📍Peñiscola (M.Bayarri)
📍Benicasim (Torre San Vicente / Avda. Gran Jaime I,227)
📍Orpesa (abre de 9:00 a 21:00)
📍Segorbe
📍Xilxes
📍Almenara
📍Moncofa d'Assuévar
Valencia (21)
📍Alborache
📍Chiva Urb.La Loma
📍Náquera
📍Montserrat
📍 Turis
📍Gilet
📍 Pto. Sagunt (San Vicente)
📍Canet d'En Berenguer
📍Pobla Farnals
📍Torrent Toll L' Alberca
📍Picassent Ctra. Turis
📍Sueca (Ctra.Sueca-Algemesi / Bernat Aliño)
📍Cullera (Crta.Faro / C.Homens)
📍El Perello
📍Piles
📍Daimús
📍Miramar
📍Oliva
📍Chella (Avda.Constitución)
LUNES DE PASCUA, 6 de abril
En esta jornada cierran todas las tiendas Consum de la Comunitat Valenciana, excepto 63 situadas en zonas de afluencia turística que abren de 9:00 a 14:30 horas.
Alicante (35)
📍 Altea (San Francisco/Costa Blanca)
📍 Benidorm (Herrerías / Holanda / Mediterráneo / Virgen de la Almudena / Ibiza / Urano)
📍 Benissa (Avda. Europa)
📍 Calp
📍 Dénia (Las Rotas / Las Marinas / Paseo Saladar)
📍 El Campello
📍 l’Alfàs del Pi (Constitución / Avda. Albir)
📍 la Vila Joiosa (R. Cajal / P. Gonzalo / Av. Mariners)
📍 Orihuela (Los Altos / La Zenia / Campoamor)
📍 Rojals (Terramítica / Avda. Guatemala / Ciudad Quesada)
📍 Santa Pola (Gran Alacant)
📍 Teulada (Avd. Mediterráneo)
📍 Torrevieja (Av. Cortes Valencianas / Avda. Miguel de Unamuno / Roentgen / Ricardo Lafuente Aguado / CC Punta Marina / Avda. Habaneras / Zoa / Avda. D. Ramírez)
📍 Xàbia (Cabanes)
Castellón (9)
📍 Alcossebre (Maset)
📍 Almenara
📍 Benicàssim (Torre San Vicente / Avda. Gran Jaime I, 227)
📍 Moncofa (d’Assuévar)
📍 Orpesa
📍 Peñíscola
📍 Segorbe
📍 Xilxes
Valencia (19)
📍 Alborache
📍 Canet d’en Berenguer
📍 Chella (Avda. Constitución)
📍 Chiva (Urb. La Loma)
📍 Cullera (Crta. Faro / Avda. C. Homens)
📍 Daimús
📍 El Perelló
📍 El Verger (la Creu, 24)
📍 Gilet
📍 la Pobla de Farnals
📍 Miramar
📍 Montserrat
📍 Nàquera
📍 Picassent (Ctra. Turís)
📍 Piles
📍 Puerto de Sagunt (San Vicente)
📍 Torrent (Toll l’Alberca)
📍 Turís
