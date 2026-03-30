Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Créditos ConsellRegreso OltraFestivos Semana Santa 2026Retenciones ValenciaBorja DomeqAlcalde CheraEmbalse Forata
instagramlinkedin

Estos son los Consum que abrirán en Semana Santa

En varias jornadas estarán cerrados excepto en los municipios turísticos

Un supermercado Consum en una imagen de archivo

Un supermercado Consum en una imagen de archivo

Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

La cadena alimentaria Consum ha hecho público hoy el listado de las aperturas de esta cooperativa valenciana durante los días de Semana Santa. En la Comunitat Valenciana, los horarios son los siguentes:

JUEVES SANTO, 2 de abril.

Todas las tiendas Consum tienen su horario habitual excepto las siguientes tiendas de Manises, Crevillent y Callosa de Segura, que abren de 9:00 a 14:30 horas por festivo local.

📍 Manises (Plaza La Leña)

📍 Crevillent

📍 Callosa De Segura (Emperador Carlos I)

VIERNES SANTO, 3 de abril

En este día cierran todas las tiendas Consum excepto cerca de 70 tiendas situadas en zonas de afluencia turística que abren de 9:00 a 14:30 horas.

Alicante (35)

📍 Alacant (Avda. Joaquín Arias / Playa de San Juan)

📍 Altea (San Francisco)

📍 Benidorm (Herrerías / Holanda / Mediterráneo / Virgen de la Almudena / Ibiza / Urano)

📍 Benissa (Avda. Europa)

📍 Calp

📍 Dénia (Las Rotas / Las Marinas / Paseo Saladar)

📍 El Campello

📍 l’Alfàs del Pi (Constitución / Avda. Albir)

📍 la Vila Joiosa (R. Cajal / P. Gonzalo / Av. Mariners)

📍 Orihuela (Los Altos / La Zenia / Campoamor)

📍 Rojals (Terramítica / Avda. Guatemala / Ciudad Quesada)

📍 Santa Pola (Gran Alacant)

📍 Torrevieja (Av. Cortes Valencianas / Avda. Miguel de Unamuno / Roentgen / Ricardo Lafuente Aguado / CC Punta Marina / Avda. Habaneras / Zoa / Avda. D. Ramírez)

📍 Xàbia (Cabanes)

Castellón (8)

📍 Alcossebre (Maset)

📍 Almenara

📍 Benicàssim (Torre San Vicente / Avda. Gran Jaime I, 227)

📍 Moncofa (d’Assuévar)

📍 Orpesa

📍 Segorbe

📍 Xilxes

Entrada a un supermercado Consum en una imagen de archivo

Entrada a un supermercado Consum en una imagen de archivo

Valencia (21)

📍 Alborache

📍 Canet d’en Berenguer

📍 Chella (Avda. Constitución)

📍 Chiva (Urb. La Loma)

📍 Cullera (Crta. Faro / Avda. C. Homens)

📍 Daimús

📍 El Perelló

📍 El Verger (la Creu, 24)

📍 Gilet

📍 la Pobla de Farnals

📍 Miramar

📍 Montserrat

📍 Nàquera

📍 Oliva

📍 Picassent (Ctra. Turís)

📍 Piles

📍 Sagunt (San Vicente)

📍 Sueca (Bernat Aliño / Ctra. Sueca–Algemesí)

📍 Turís

DOMINGO DE PASCUA, 5 de abril

En esa jornada cierran todos nuestros supermercados excepto los que están en zonas de gran afluencia turística que abren de 9:00 a 14:30

Alicante (28)

📍Alacant (Avda. Joaquín Arias / Playa de San Juan)

📍Calp

📍Torrevieja (Zoa / Avda.D.Ramirez / CC Punta Marina / Avda.Habaneras / Roentgen / Ricardo Lafuente Aguado / Avda. Cortes Valencianas / Avda. Miguel de Unamuno)

📍Rojales (Ciudad Quesada / Terramítica / Avda. Guatemala)

📍Orihuela (Los Altos / La Zenia / Campoamor)

📍Benidorm (Ibiza / Herrerías / Mediterráneo)

📍Xàbia (Cabanes)

📍Denia (Paseo Saladar / Les Rotes / Les Marines)

📍L' Alfas del Pi (Avda.Albir)

📍San Fulgencio (Fco.Quevedo)

📍La Vila Joiosa (Av. Mariners Vila Joiosa)

📍El Verger (Creu 24)

Castellón (9)

📍Alcocebre (Maset)

📍Peñiscola (M.Bayarri)

📍Benicasim (Torre San Vicente / Avda. Gran Jaime I,227)

📍Orpesa (abre de 9:00 a 21:00)

📍Segorbe

📍Xilxes

📍Almenara

📍Moncofa d'Assuévar

Valencia (21)

📍Alborache

📍Chiva Urb.La Loma

📍Náquera

📍Montserrat

📍 Turis

📍Gilet

📍 Pto. Sagunt (San Vicente)

📍Canet d'En Berenguer

📍Pobla Farnals

📍Torrent Toll L' Alberca

📍Picassent Ctra. Turis

📍Sueca (Ctra.Sueca-Algemesi / Bernat Aliño)

📍Cullera (Crta.Faro / C.Homens)

📍El Perello

📍Piles

📍Daimús

📍Miramar

📍Oliva

📍Chella (Avda.Constitución)

LUNES DE PASCUA, 6 de abril

En esta jornada cierran todas las tiendas Consum de la Comunitat Valenciana, excepto 63 situadas en zonas de afluencia turística que abren de 9:00 a 14:30 horas.

Alicante (35)

📍 Altea (San Francisco/Costa Blanca)

📍 Benidorm (Herrerías / Holanda / Mediterráneo / Virgen de la Almudena / Ibiza / Urano)

📍 Benissa (Avda. Europa)

📍 Calp

📍 Dénia (Las Rotas / Las Marinas / Paseo Saladar)

📍 El Campello

📍 l’Alfàs del Pi (Constitución / Avda. Albir)

📍 la Vila Joiosa (R. Cajal / P. Gonzalo / Av. Mariners)

📍 Orihuela (Los Altos / La Zenia / Campoamor)

📍 Rojals (Terramítica / Avda. Guatemala / Ciudad Quesada)

📍 Santa Pola (Gran Alacant)

📍 Teulada (Avd. Mediterráneo)

📍 Torrevieja (Av. Cortes Valencianas / Avda. Miguel de Unamuno / Roentgen / Ricardo Lafuente Aguado / CC Punta Marina / Avda. Habaneras / Zoa / Avda. D. Ramírez)

📍 Xàbia (Cabanes)

Castellón (9)

📍 Alcossebre (Maset)

📍 Almenara

📍 Benicàssim (Torre San Vicente / Avda. Gran Jaime I, 227)

📍 Moncofa (d’Assuévar)

📍 Orpesa

📍 Peñíscola

📍 Segorbe

📍 Xilxes

Valencia (19)

📍 Alborache

📍 Canet d’en Berenguer

📍 Chella (Avda. Constitución)

📍 Chiva (Urb. La Loma)

📍 Cullera (Crta. Faro / Avda. C. Homens)

📍 Daimús

📍 El Perelló

📍 El Verger (la Creu, 24)

📍 Gilet

📍 la Pobla de Farnals

📍 Miramar

📍 Montserrat

📍 Nàquera

📍 Picassent (Ctra. Turís)

📍 Piles

📍 Puerto de Sagunt (San Vicente)

📍 Torrent (Toll l’Alberca)

📍 Turís

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
El Museo de Bellas Artes de València adquiere 'Samaritanas' de Julio Romero de Torres por 140.000 euros

Nuevo récord dels bous al carrer con 9.542 festejos en un año: "Vivimos el mejor momento"

La C. Valenciana concentra el 9,5 % del VAB y el 10,3 % del empleo agroalimentario en España

Catalá descarta ser candidata a la Generalitat y confirma que luchará por una segunda legislatura como alcaldesa de València

Torrent refuerza sus herramientas digitales para la gestión urbanística, la movilidad y el patrimonio municipal

El futuro de los festivales en València: Catalá garantiza soluciones para los asistentes tras la sentencia vecinal

Tracking Pixel Contents