Wayco impulsa el emprendimiento femenino en València con su Beca 2026: Hannah Hodkinson, Alicia Aparisi y Claudia Cambra, ganadoras

Wayco, uno de los operadores de coworking de referencia en València, ha anunciado los tres proyectos ganadores de su Beca 2026, una iniciativa con la que apoya el emprendimiento femenino en la provincia. Las seleccionadas en esta edición han sido Hannah Hodkinson, fundadora de Cool Move; Alicia Aparisi, directora de Educaya; y Claudia Cambra, impulsora de Silocomo.

La convocatoria, puesta en marcha en 2021 y ya consolidada dentro del ecosistema emprendedor valenciano, permitirá a cada uno de los proyectos disponer de dos puestos de trabajo en espacios Wayco hasta finales de 2026. Además, las ganadoras accederán a un programa de mentoring para reforzar el desarrollo de sus iniciativas. El conjunto de la ayuda está valorado en 30.000 euros.

Entre los proyectos premiados figura Cool Move, impulsado por Hannah Hodkinson, una comunidad centrada en el bienestar y la recuperación física y mental a través de terapias de contraste con baños de agua fría y saunas. La iniciativa combina talleres y eventos con un enfoque inclusivo y sostenible basado en operaciones zero waste.

También ha sido reconocida Educaya, dirigida por Alicia Aparisi, una propuesta educativa que diseña experiencias innovadoras y prácticas para centros formativos y empresas. Su objetivo es acercar el emprendimiento, la educación financiera y el liderazgo a los más jóvenes mediante dinámicas participativas orientadas a preparar a la comunidad educativa para los desafíos del futuro.

Las ganadoras de la Beca Wayco 2026 / Levante-EMV

El tercer proyecto galardonado es Silocomo, promovido por Claudia Cambra, una plataforma digital pensada para facilitar que personas con alergias, intolerancias o dietas especiales puedan comer fuera de casa con mayor seguridad. La herramienta, disponible en web y móvil, ayuda a localizar restaurantes adaptados a necesidades concretas, al tiempo que fomenta una hostelería más inclusiva, responsable y consciente.

El CEO de Wayco, Víctor Cambralla, ha subrayado que la beca refleja el compromiso de la firma con la ciudad y con el impulso de iniciativas transformadoras. Según ha destacado, el objetivo es apoyar proyectos liderados por mujeres capaces de generar impacto social, económico y medioambiental en València.

Los proyectos premiados han sido seleccionados por su impacto positivo en el ámbito local, social y ambiental, en línea con los valores de innovación, sostenibilidad y mejora de la calidad de vida que defiende la compañía. En esta edición, el jurado ha estado integrado por cuatro profesionales vinculadas al ecosistema valenciano: Chus Bellés, de Triodos Bank; Maite Mateo, de Innova&acción; Sara Chaparro, de REDIT; y Sonia Arenas, de Innoventures Capital.

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Desde su creación, la Beca Wayco ha respaldado ya a 21 proyectos liderados por mujeres emprendedoras de la provincia de València, consolidándose como una de las iniciativas privadas de apoyo al talento femenino dentro del ecosistema local.