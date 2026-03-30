La ZAL acelera la venta de dos parcelas mientras siguen en el aire las de Sepes

Después de casi treinta años de litigios judiciales, el puerto de València acelera el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) tras la última sentencia favorable del Tribunal Supremo. La justicia respalda definitivamente la legalidad del plan especial de la ZAL modificado en 2018 -y suscrito por la Generalitat Valenciana- eliminando la incertidumbre jurídica que había paralizado el proyecto y espantado a posibles inversores hacia otros territorios y puertos del área de influencia del recinto del Grao.

El Supremo ha inadmitido el recurso de la asociación Per l’Horta, cerrando la vía judicial tras la sentencia del TSJCV de septiembre de 2025. Por eso, según fuentes portuarias, VPI Logística -sociedad que gestiona la ZAL del puerto de València- acelera la venta de las dos grandes parcelas que faltan por adjudicar: la A1 (de 38.307 metros cuadrados) y la B1 (32.298 metros). Ambas suman, por tanto, algo más de 70.000 metros.

La finalización del litigio da da seguridad a los inversores, al tiempo que adelantará los planes de ejecución de las obras de nuevas naves e instalaciones para la carga y descarga de mercancías para ahorrar costes a las navieras. La parcela F2 fue adjudicada al operador inmologístico Nederval. Cuenta con una superficie de 24.863 metros cuadrados. La compañía presentó una propuesta de inversión de 10,1 millones de euros para este espacio, que prevé comercializar para encontrar un inquilino cuando llegue el momento.

Distribución de las parcelas de la ZAL del puerto de València. / LEVANTE-EMV

Iniciativas

Además, Maltrasinter, filial del grupo de origen chino Cosco Shipping Ports (CSP), impulsa una inversión de unos 10 de millones de euros y otros 5,2 millones, en equipamiento y maquinaria, en la parcela G2 (de 24.863 metros).

La tercera (A3) fue adjudicada, con 36.364 metros cuadrados, a Trans Italia. Este grupo de transporte intermodal ha presentado unos planes de inversión de 5,8 millones en las obras. Trans Italia, en colaboración con Tramesa, opera autopistas ferroviarias y marítimas clave desde el puerto de València, incrementando frecuencias para conectar Italia, España y Portugal.

Estas tres grandes parcelas se unen a las que ya estaban adjudicadas desde el pasado año. La naviera MSC es titular de la parcela A2, con 34.000 metros cuadrados de superficie. Este grupo también lo es de la B2, con 39.600 metros cuadrados, a través de su filial logística Medlog. Esta compañía prevé una inversión total, ya en obras, que ronda los 30 millones de euros en este proyecto.

Suelo del Estado

En abril de 2025, el Gobierno de España, de la mano de su presidente, Pedro Sánchez, anunció que la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia acogerá la futura Ciudad de la Industrialización de la Construcción, que se ubicará en suelo propiedad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), empresa pública que tiene dos parcelas en la ZAL del puerto de Valencia; la A4, de 31.842 metros cuadrados, y la B4, de dimensiones superiores a la anterior (37.842 m²). Con todo, un año después no se ha puesto la primera piedra de este emplazamiento.

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Aunque el Gobierno anunció allí la Ciudad de la Industrialización de la Construcción dentro del 'Perte' de Vivienda, en la actualidad existían dudas y falta de noticias concretas sobre su avance. La iniciativa de este proyecto contó con la visita a la ZAL de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto a la directora del Sepes, Leire Iglesias, que estuvieron acompañadas por la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant. Con todo, desde el Ayuntamiento de València aseguran que no se ha presentado nada para pedir permisos para esa Ciudad.