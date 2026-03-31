El alza del petróleo ya impacta en la cadena industrial valenciana

La guerra en Irán, que ha incendiado Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel al país persa hace un mes, afectó de forma casi inmediata al bolsillo de los ciudadanos por el alza de las gasolinas y el gasóleo, que las petroleras se apresuraron a aplicar. También era esperable que las consecuencias del shock producido por el cierre casi total del Estrecho de Ormuz y la destrucción de instalaciones energéticas en los países del Golfo Pérsico acabara impactando más pronto que más tarde en toda la cadena industrial. Y ya está sucediendo.

Fuentes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) aseguran que esa consecuencia también ha llegado a la economía autonómica, a través, singularmente, del incremento de los costes energéticos y las materias primas. Esta es una de las cuestiones que surgió durante la reunión del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ayer en el Palau, con el presidente de la patronal, Vicente Lafuente, con los líderes sindicales Tino Calero (UGT-PV) y Ana García (CC OO-PV).

Efecto mundial

No es un efecto exclusivo de la Comunitat Valenciana, claro está. Es mundial. La aseguradora de créditos al comercio Coface afirma en un informe publicado ayer que a medida que el conflicto se prolonga la subida de precios "ya está empezando a extenderse a lo largo de la cadena de valor". "Se está produciendo un efecto dominó en la cadena industrial". Y pone numerosos ejemplos. En Estados Unidos, la gasolina ha alcanzado un máximo histórico. En Asia, los precios del gasóleo casi se han triplicado, mientras que los precios mundiales del combustible para aviones se ha duplicado. Pero hay más. En Europa, los contratos de futuribles del gas se han disparado un 85 % en un mes.

Planta regasificadora de Saggas en Sagunt / Levante-EMV

El informe recuerda que los países del Golfo son los principales proveedores asiáticos de productos petroquímicos, que son esenciales para toda la industria del plástico. Una tonelada de nafta ha alcanzado los mil dólares en Singapur, lo que supone un aumento de más del 60 % desde el inicio del conflicto. La combinación de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las existencias asiáticas históricamente bajas (de 2 a 3 semanas) ya ha disparado los precios de los polímeros (polipropileno, polietileno, poliestireno, PVC). Esto "plantea ahora un riesgo de contagio a toda la cadena de valor".

Esta tendencia también está afectando al azufre, un insumo clave para el proceso de lixiviación de los minerales de cobre y níquel. El aumento del 25 % en su precio en un solo mes está poniendo en riesgo a los principales productores mineros altamente dependientes, como Chile, la República Democrática del Congo e Indonesia.

Fertilizantes

Gracias al abaratamiento de los suministros energéticos nacionales, los países del Golfo ocupan una posición central en estos mercados de fertilizantes, representando casi el 19 % de las exportaciones mundiales de los nitrogenados y el 36 % del volumen mundial de urea, mientras que Arabia Saudí es el cuarto mayor exportador de fosfatos. Sin embargo, el gas natural representa hasta el 80 % de los costes de producción de los fertilizantes nitrogenados . Por lo tanto, el aumento de los precios del gas provoca, automáticamente, un incremento de los precios de los fertilizantes: el precio de una tonelada de urea granulada ha subido un 37 %.

Bloques de aluminio / Levante-EMV

No obstante, el impacto sigue siendo limitado. Por el momento, solo los productores de cereales estadounidenses parecen verse afectados; pero, si las perturbaciones persistieran, Brasil, la India o, incluso, Europa estarían más expuestos.

Noticias relacionadas

Aluminio

Con el estrecho de Ormuz bloqueado, los países del Golfo —que representan el 8 % de la producción mundial de aluminio— no pueden exportar su producción nacional ni importar las materias primas (bauxita y alúmina) que necesitan sus fundiciones. El lunes 16 de marzo, Aluminum Bahrain (Alba) —que produce el 25 % del aluminio de la región — anunció, en consecuencia, la suspensión del 19 % de su producción, lo que representa el 5 % de la producción de aluminio este metal de la región.