Consum lanza una amplia oferta de empleo para este verano

Consum ofrece más de 2.500 puestos de trabajo para reforzar su plantilla durante la campaña de verano y sustituciones de vacaciones en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado. En la Comunitat Valenciana se contratará a 1.470 personas en la provincia de Valencia, 703 en la de Alicante y 330, en Castellón. Las ofertas de trabajo, que están disponibles en la web de la cooperativa desde esta semana, son fundamentalmente para cubrir tareas operativas en sus más de 500 supermercados Consum, aunque también se necesita personal para trabajar en sus centros logísticos y oficinas.

La temporada de contratación se extiende desde principios de abril hasta finales del mes de septiembre. Superado este periodo de tiempo, el personal contratado puede tener continuidad en función del desempeño. De hecho, según los datos de la cooperativa, más de 1.300 personas de las contratadas en la campaña de verano del año pasado (un 38%) continúan trabajando hoy en Consum.

La cooperativa ofrece jornadas completas y parciales, con una retribución de acceso para el personal operativo de más de 1.400 euros brutos al mes, sujeta a incremento en función del puesto. Una vez que la persona contratada pasa a ser socia esta base se incrementa hasta más de 1.600 euros brutos. Además del salario, los socios perciben anualmente el retorno cooperativo que les corresponde de los resultados, además de los intereses por sus aportaciones obligatorias al capital social, según explica Consum en el comunicado.

Requisitos

Los requisitos de los candidatos son: tener el título de la ESO, orientación al cliente, ganas de aprender, actitud para el trabajo en equipo y residencia cercana a donde se oferta el puesto. No es necesario contar con experiencia previa, ya que Consum facilitará formación a las personas contratadas. Para acceder a las ofertas los candidatos deben registrarse en https://trabajaconnosotros.consum.es/

Una tienda de Consum, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Consum ha generado cerca de 1.300 empleos en el último año, hasta alcanzar los 23.000 trabajadores. En la última década, la cooperativa ha conseguido duplicar su plantilla creando cerca de 10.000 puestos de trabajo estable y de calidad en las comunidades autónomas en las que está presente.

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Subida salarial

Con la última subida salarial de un 2,9 % aplicada al 100% de la plantilla el pasado mes de febrero, los trabajadores de Consum acumulan un incremento salarial del 20% en los últimos 4 años. El salario mínimo de acceso a la cooperativa del personal socio se sitúa en 19.318 euros brutos anuales. La firma ha reducido en 20 horas su jornada laboral anual en los últimos años, de 1.790 a 1.770 horas.