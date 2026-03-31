Goldman Sachs promueve en Loriguilla el mayor parque logística de la C. Valenciana

Newdock, la plataforma de inversión y gestión logística de Goldman Sachs, ha finalizado la primera fase de “Los Naranjos”, el mayor parque logístico de la Comunitat Valenciana, y ha puesto en el mercado sus espacios con disponibilidad inmediata. Ubicado en Loriguilla, dentro del principal nodo logístico de Valencia, el proyecto se desarrolla sobre una parcela de 257.000 metros cuadrados y alcanzará una superficie total construida de más de 150.000 metros cuadrados.

La primera fase, ya finalizada, suma 74.000 metros cuadrados distribuidos en dos naves modulares de 44.000 metros y 30.000 metros, que permiten adaptarse a distintas necesidades de espacio con modulaciones que van desde 5.000 metros, hasta 30.000 metros en un solo edificio.

El tirón del sector logístico en Valencia ha impulsado la construcción de 818.000 metros cuadrados de naves. La demanda y la falta de naves de calidad en el área metropolitana ha disparado el interés de los fondos de inversión por la construcción de plantaformas logísiticas. Los inversores tienen ahora sus ojos puestos en un millón de metros cuadrados en Parc Sagunt II, que inicialmente estaban reservados para los proveedores de la gigafactoría y que la Administración ha decidido comercializar a cualquier interesado.

En el caso del proyecto de Loriguilla, Newdock ya ha formalizado el alquiler de 20.000 metros cuadrados, mientras que el resto de la superficie se encuentra disponible con entrega inmediata, lo que posiciona a “Los Naranjos” como una de las escasas oportunidades actuales para acceder a espacio logístico de calidad en Valencia, según destaca la compañía.

“La finalización de esta primera fase nos permite sacar al mercado un activo de gran calidad en una ubicación estratégica, en un momento en el que la disponibilidad de espacio logístico en Valencia es prácticamente inexistente”, explica José Gil, responsable de Leasing de Newdock.

“Estamos viendo una demanda muy activa tanto por parte de operadores como de usuarios finales que necesitan implantarse en Valencia y que, hasta ahora, tenían muy pocas alternativas reales”, añade.

Plataformas grandes

El desarrollo contempla una segunda fase sobre una superficie de parcela de 132.000 metros, con capacidad para desarrollar hasta 100.000 metros cuadrados de superficie construida, lo que permitirá dar respuesta a operaciones logísticas de gran escala en el futuro.

El mercado logístico valenciano se ha consolidado en los últimos años como uno de los más dinámicos de España, impulsado por el papel estratégico del puerto de Valencia, su posición en el eje Madrid–Barcelona–Mediterráneo y la consolidación del área de Ribarroja–Loriguilla como principal hub logístico de la región.

Este crecimiento ha intensificado la demanda de espacio logístico y ha reducido la disponibilidad de superficie hasta niveles inferiores al 1%.

Seguridad

Los Naranjos ha sido diseñado bajo los estándares de calidad de Newdock, con el objetivo de maximizar la eficiencia operativa y la seguridad. El recinto cuenta con control de accesos y seguridad 24/7, así como circulaciones diferenciadas para vehículos pesados y ligeros y zonas de aparcamiento segregadas, respondiendo a una demanda creciente del mercado.

El proyecto, comercializado por las consultoras inmobiliarias Inmoking y CBRE, incorpora soluciones avanzadas de sostenibilidad, como instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y el uso de materiales de bajo impacto ambiental, y aspira a obtener la certificación LEED Platinum, el nivel más alto del estándar internacional LEED en edificación sostenible. De lograrlo, sería el primer parque logístico de la Comunitat Valenciana en alcanzar este estándar.

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El alquiler de naves ha crecido con fuerza en Valencia ante el aumento de la actividad logística. El año 2025 cerró con un incremento del 20,8 % en la contratación logística, con un total de 339.291 metros cuadrados por el tirón del puerto. Es el segundo mejor registro de la serie histórica, solo superado por el máximo alcanzado en 2022, con 355.665 metros cuarados.