MicroBank contribuyó a generar en la C. Valenciana más de 2.800 puestos de trabajo en 2025

Más de 30.500 iniciativas de emprendedores recibieron en 2025 el apoyo financiero de MicroBank, el banco social de CaixaBank, con 662,4 millones de euros destinados a la creación y consolidación de negocios, un 19 % más que el año anterior, según recoge el Informe Anual 2025 de la entidad.

En el caso de la Comunitat Valenciana, se concedieron 2.874 microcréditos para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios por un valor total de más de 64 millones de euros el año pasado, lo que representa un incremento del 31,25% de financiación respecto a 2024.

Estos datos, según un comunicado de la entidad financiera, "muestran cómo el microcrédito es un instrumento clave para favorecer el emprendimiento y facilitar el inicio de proyectos empresariales viables". Cabe señalar que en 2025 el importe medio de los préstamos proporcionados por MicroBank para emprendedores fue de 21.713 euros y, aunque empezar un negocio siempre requiere de apoyo (el 33 % de la financiación solicitada fue la para el inicio de proyectos), destaca el hecho de que el 67 % de los microcréditos fueron para la ampliación o consolidación del negocio.

Impacto social

El impacto social de esta financiación se refleja en la creación en toda España de 30.170 puestos de trabajo y el impulso de 9.941 nuevos proyectos de emprendimiento. Concretamente, en la Comunitat Valenciana se contribuyó a generar 2.842 puestos de trabajo y se apoyó la creación de 877 negocios de emprendedores.

Beneficiaria de un crédito de Microbank / Levante-EMV

Estas cifras "avalan la contribución de MicroBank al mercado laboral, dado que el 49 % de los negocios respaldados por la entidad han generado nuevos puestos de trabajo tras recibir financiación. Es especialmente relevante que el 44 % de las contrataciones corresponden a mujeres, el 59 % a menores de 35 años y el 29 % a personas que se reincorporaban al mercado laboral, reforzando el compromiso con la igualdad de oportunidades y con el impulso de perfiles con un papel clave en el desarrollo económico y social".

Sectores

La mayor parte de los empleos generados por los negocios financiados por MicroBank se concentra en el sector servicios (58 %), seguido por el comercio minorista (13 %) y la construcción (7 %). Otros sectores, como el primario, la hostelería, las nuevas tecnologías y diversas actividades, agrupan el 22 % restante, reflejando la diversidad del impacto de los microcréditos en la economía.

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Respecto a la distribución en el territorio, las regiones que más préstamos han solicitado para emprender son Cataluña (26 %), Andalucía (20 %), Comunidad de Madrid (16 %) y Comunitat Valenciana (9 %).