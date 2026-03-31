Los salarios de los valencianos crecen la mitad que hace un año

Los salarios en la Comunitat Valenciana crecieron al cierre del año pasado a la tasa más baja desde 2020 y no solo eso, porque el crecimiento fue la mitad que en 2024. En concreto, lo hicieron un 2 %, frente al 4 % de un año antes, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE), contenidos en el informe sobre índices de coste laboral, que sitúa los incrementos en los ejercicios precedentes en un 7 %, aproximadamente, en 2023, un 3,5 % en 2022 y un 2,5 % en 2021. Hay que remontarse a 2020 para encontrar un alza similar al de 2025.

El salario es la parte fundamental de los costes laborales, que se incrementaron en la Comunitat Valenciana el año pasado en un 3,2 %, principalmente por los denominados otros costes, que incluyen conceptos como las cotizaciones a la Seguridad Social, los seguros o la formación y que se incrementaron en un 3,8 %.

Las retribuciones de los trabajadores valencianos aumentaron de manera muy significativa -un 16,1 %- en el sector del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Le siguieron transporte y almacenaje, con un 9,8 %, y el comercio, con un 5,6 %. En el otro lado de la balanza aparecen administración pública y defensa, con un descenso del 2,6 %, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, con una bajada del 2,3 %, e información y comunicaciones, con una disminución del 1,3 %. También en negativo se encuentran la construcción (-0,9 %) y las actividades financieras (-0,6 %), mientras que en la hostelería se produce una subida del 2,8 %.

Encuesta

La encuesta trimestral de coste laboral publicada por el IVE unos días antes y referida al último período de 2025, sitúa los salarios medios en la Comunitat Valenciana en los 2.206 euros, a cierta distancia de los 2.531 euros de la media española. El coste laboral alcanzó los 2.984 euros en la autonomía y los 3.382 en todo el país.

El análisis sectorial pone de manifiesto que la industria es la actividad donde los costes salariales son más elevados en la autonomía, con 2.420 euros, que están, no obstante, 460 euros por debajo de los 2.880 euros de la media española. Los emolumentos más bajos se pagan en la construcción, con 2.138 euros, seguida de los servicios, con 2.166.

Los trabajadores de suministros energéticos son los mejor pagados / Levante-EMV

La encuesta se detiene también a analizar el dinero que reciben los trabajadores en las distintas áreas de actividad de la economía valenciana. La primera conclusión es que la que tiene unos emolumentos más elevados es el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 4.336 euros al mes y un alza del 10,6 %. La segunda posición corresponde a las actividades financieras y de seguros, con 3.945 euros y la tercera, a administración pública y defensa, con 3.225. La actividad con la peor remuneración es la hostelería, con 1.270 euros, justo por detrás de las actividades artísticas (1.402) y las administrativas (1.408).

Industria

Estas ramas corresponden a la economía en general, si bien el IVE evalúa, asimismo, la situación en las principales actividades industriales. En este caso, el salario más alto se abona en el sector químico, con 3.108 euros de media al mes. La segunda plaza la ocupa el material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico, con 2.907, mientras que la tercera es para productos minerales no metálicos, con 2.850.

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El sector industrial peor pagado es la industria del cuero y el calzado, con 1.537 euros, seguida por la textil y de la confección, con 1.943, y la madera, con 1.946 euros. Es significativa la distancia que hay entre quienes menos cobran por su trabajo en la industria y los peor pagados en la economía general, que son los hosteleros: 267 euros menos para estos últimos.