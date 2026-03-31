Los suelos agrarios valencianos resisten a los efectos de la dana

La potencia destructora de la dana del 29 de octubre de 2024 dejó un rastro devastador en vidas humanas, infraestructuras y campos de cultivo. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo en los suelos agrarios han sido limitadas. Así lo corrobora un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), que concluye que la gran riada "tuvo un efecto limitado sobre la calidad del suelo y del agua en los sistemas agrarios y que los parámetros evaluados cumplen con los criterios normativos y agronómicos, confirmando la resiliencia de los suelos aluviales y la ausencia de riesgos para la producción agrícola y la seguridad alimentaria".

En la presentación del documento, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado hoy que el estudio "ratifica la capacidad productiva del suelo agrícola de la Comunitat Valenciana tras las riadas". La dana afectó a un total de 47.354 hectáreas de superficie agrícola. El área del estudio del IVIA ha abarcado una superficie aproximada de 6.500 kilómetros cuadrados. Ha llevado a cabo el análisis de 461muestras de 367 parcelas con 12.605 analíticas.

Microbios

En términos microbiológicos, la presencia de 'Escherichia coli' -que puede causar infecciones como gastroenteritis o infección urinaria-, 'Salmonella spp' -otra bacteria, que en este caso produce salmonelosis- y 'Listeria monocytogenes' -causante de infecciones alimentarias violentas- "es muy baja y no presenta patrones asociados a la dana. La detección de salmonella es puntual y aleatoria, y las analíticas de fruto cumplen la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria, tanto para contaminantes químicos (hidrocarburos) como microbiológicos", señala el documento.

Pérez Llorca, hoy en la presentación del informe / Levante-EMV

En la zona de erosión, los suelos presentan "mayor proporción de partículas arenosas debido a la extracción de limos y arcillas por la escorrentía. Sin embargo, los niveles de metales pesados permanecen bajos, la fertilidad química se mantiene alta y la materia orgánica, aunque menor que en zonas sedimentarias, se encuentra dentro de rangos típicos de la región. No se identifican impactos relevantes sobre la capacidad productiva de los cultivos, ni riesgos significativos para la seguridad alimentaria o el medio ambiente".

Inversión

Durante la presentación del informe, Pérez Llorca ha puesto en valor la inversión de 26,7 millones de euros de la Generalitat para recuperar los campos que sufrieron daños graves tras la dana, de forma que se destinarán ayudas de 6.000 euros por hectárea para cubrir los gastos de replantación, "para garantizar que se vuelva a replantar en esas zonas que ha quedado demostrado que son fértiles, buenas y productivas", según ha indicado.

Del mismo modo, se ha referido a la orden de ayudas de 29 millones de euros para la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores. En concreto, se han presentado un total de 677 solicitudes para jóvenes agricultores, las cuales se resolverán en las próximas semanas.

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Además, ha recordado que ya se han resuelto los expedientes de los nuevos agricultores y que ya hay 108 agricultores que gracias a la inversión de 4,4 millones del Consell podrán empezar dentro de poco a cultivar y dedicarse a la agricultura, de los que el 58 % son mujeres.