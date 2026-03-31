Los drones agrícolas llevan a la agricultura española hacia una nueva era de precisión y eficiencia

El uso de drones en la agricultura ya no se percibe solo como una promesa de futuro, sino como una herramienta cada vez más visible en el campo español. La demostración organizada por Avanterra Tech en la finca Solebromino, en la comarca de Huéscar, permitió comprobar sobre el terreno cómo estas soluciones pueden mejorar la pulverización, la siembra y el análisis de cultivos con más precisión, rapidez y eficiencia.

La jornada celebrada en Solebromino mostró el potencial de los drones para aplicar tratamientos, sembrar y analizar cultivos con mayor precisión / Avanterra Tech

El auge de los drones en la agricultura española ya se deja ver en el campo

El uso de drones en la agricultura está viviendo un auge sin precedentes en España, especialmente en el sureste del país. En pocos años, el número de operadores ha crecido de manera exponencial y cada vez son más los productores interesados en esta tecnología. Las nuevas generaciones de agricultores ya adoptan los drones sin cuestionarlos, mientras que algunos productores aún pueden mostrarse escépticos con su rentabilidad. Sin embargo, la mayoría ha empezado a ver su valor, utilizándolos para tareas como la pulverización, la siembra o el seguimiento de cultivos, gracias a la eficiencia y precisión que ofrecen.

La tendencia en la agricultura española apunta a un modelo más eficiente, rentable y sostenible gracias a la combinación de drones de aplicación y de análisis

Una demostración en Solebromino para comprobar de cerca cómo trabajan

El pasado jueves, Avanterra Tech organizó una demostración en la finca Solebromino, en la Comarca de Huéscar, donde los asistentes pudieron comprobar de primera mano cómo los drones modernos facilitan y optimizan el trabajo agrícola. La jornada incluyó vuelos del DJI Agras T100, un dron de alta capacidad equipado con LiDAR, radares y sensores de visión, capaz de detectar obstáculos y memorizar rutas para optimizar operaciones futuras.

Este dron puede trabajar hasta 15 hectáreas por hora con la ventaja de acceder a terrenos donde muchos equipos terrestres no llegan

Las pruebas se realizaron sobre viñedos y almendros, mostrando cómo las rutas automatizadas y las múltiples pasadas permiten aplicar fertilizantes de forma rápida, precisa y segura. Avanterra Tech, distribuidor de DJI Agriculture, explicaba como este dron puede cubrir hasta 15 hectáreas en una sola hora, lo que sitúa su productividad a la altura de muchos equipos terrestres, con la ventaja de llegar a terrenos de difícil acceso.

Solebromino acogió una demostración práctica sobre el uso de drones en agricultura de precisión y regenerativa. / Avanterra Tech

Tecnología y agricultura regenerativa, una combinación en crecimiento

Solebromino, referente en agricultura regenerativa, fue el escenario perfecto para la demostración. Esta finca aplica técnicas eco-sostenibles para restaurar suelos, gestionar el agua y fomentar la biodiversidad, siguiendo la filosofía de los 4 Retornos, que busca generar beneficios sociales, naturales y económicos duraderos.

La combinación de drones y prácticas regenerativas demuestra cómo la tecnología puede integrarse de manera responsable, ayudando a los productores a trabajar de forma más precisa y sostenible.

La integración de drones de aplicación y análisis marca una nueva etapa para una agricultura más rentable y sostenible / Avanterra Tech

Del ahorro de tiempo a una mejor toma de decisiones

La demo atrajo a diversos perfiles, desde estudiantes de FP agropecuaria hasta empresas agrícolas interesadas en incorporar drones en sus explotaciones. Todos pudieron apreciar los beneficios de la tecnología: automatización de tareas repetitivas, reducción de costes, tiempo, y precisión en la aplicación de insumos. Los asistentes también valoraron la capacidad de los drones para recopilar datos sobre sus cultivos, mejorando la toma de decisiones y la gestión general de la explotación.

No solo pulverizan: también analizan cultivos y detectan problemas

Además de los drones de pulverización de la serie Agras, cobran cada vez más relevancia los drones especializados en captura de datos y análisis de cultivos, como el Mavic Multiespectral o el Matrice 4. Estos equipos permiten monitorizar la salud de las plantas, detectar estrés hídrico, analizar el suelo y generar mapas de alta precisión.

Gracias a sensores multiespectrales y cámaras especializadas, los agricultores pueden identificar zonas que necesitan más riego, ajustar la pulverización y tomar decisiones basadas en datos precisos, aumentando la productividad.

La pulverización de cultivos centraron una jornada que mostró el avance de los drones en el campo español / Avanterra Tech

Una nueva etapa para el campo español

La tendencia apunta a que la agricultura española combinará drones de aplicación y drones de análisis, integrando sus capacidades para mejorar la eficiencia, reducir costes y avanzar hacia prácticas más sostenibles, ofreciendo a los productores un control completo de sus cultivos. Con la adopción de estas tecnologías, el sector entra en una nueva era de precisión y sostenibilidad, donde los drones se convierten en herramientas estratégicas para optimizar recursos y proteger el medio ambiente.