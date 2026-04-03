Efrén Álvarez, fundador de Wetaca: "Comer bien no debería obligarte a cocinar todos los días"

Todo empezó con dos amigos gallegos recién licenciados que decidieron cocinar el domingo para tener comida preparada durante la semana. Once años después, aquella idea se ha convertido en Wetaca, una empresa que hoy prepara unos 80.000 platos semanales desde una nave del barrio madrileño de Villaverde y que ya envía comida incluso a Alemania. En los inicios, sus fundadores se encargaban de todo: comprar los ingredientes, cocinar, repartir los pedidos y limpiar la cocina… pero los pedidos empezaron a multiplicarse. Hablamos con Efrén Álvarez, cofundador de la compañía junto a Andrés Casal, mientras visitamos su cocina.

-¿Cuál fue el momento en que pensasteis que Wetaca podía ser una empresa?

-Nació de forma muy inocente. Andrés y yo acabábamos de empezar a trabajar, con sueldos de recién licenciados, y no nos daba para comer fuera todos los días. Tampoco veíamos una alternativa saludable para hacerlo a diario. Un día le dije: "¿Y si cocinamos el domingo, lo envasamos al vacío y nos lo llevamos durante la semana?". La duda era evidente: "¿Eso estará bueno?".

Yo venía de hacer prácticas con Jordi Cruz en AbaC y sabía que muchas elaboraciones en alta cocina se preparan para varios días. Le dije: "Si lo hacemos bien, va a estar bueno". Y Andrés me respondió: "Pues si está bueno, lo vendemos".

-¿Recuerdas el primer plato?

-La fase beta fue en casa con nuestros amigos. Seguramente unas lentejas con chorizo, que siguen en carta hoy. La primera semana salimos con unas diez recetas y que vendimos ocho o diez platos solamente. También estaban las berenjenas a la parmesana y la lasaña boloñesa. Es curioso porque algunos de esos platos llevan ya once años con nosotros, aunque con mejoras y cambios.

-¿Qué problema queríais resolver?

-Queríamos demostrar que comer bien no debería implicar cocinar todos los días. A nosotros nos gusta cocinar, pero entendemos que con el ritmo actual -trabajo, desplazamientos, horarios- hay quien no puede o no quiere hacerlo a diario. Y eso no debería significar comer mal. Antes había soluciones para salir del paso un día concreto, o una semana, pero no una opción que pudieras convertir en un hábito saludable.

-Cuando habláis de comida "saludable", ¿qué significa exactamente?

-Empieza por el producto. Trabajamos con productos frescos, de calidad y sin aditivos: ni conservantes, ni colorantes, ni antioxidantes. Intentamos comprar cerca siempre que podemos: verduras de Segovia, pollo de Toledo o Getafe, cerdo también de la zona… Partimos de un producto muy fresco. Luego está el equilibrio del plato. Si un día comes una pizza no pasa nada. Pero cuando algo forma parte de tu alimentación diaria tiene que ser equilibrado, variado y de calidad.

-Habláis mucho de producto de proximidad. ¿Qué ingredientes podéis comprar cerca de Madrid y cuáles tenéis que traer de fuera?

-No hay mar en Madrid, así que no podemos pescar aquí (entre risas). Pero todo lo que podemos comprar cerca lo compramos aquí. Pero con la pasta hicimos justo lo contrario: decidimos importarla directamente de una empresa tradicional italiana porque no encontrábamos aquí la calidad que buscábamos en formatos grandes.

También intentamos ser fieles al origen cuando una receta lo requiere. Si hacemos un plato italiano que lleva un queso italiano, usamos ese queso. Pero muchos otros productos son de aquí: tenemos quesos de Navarra o de Castilla y los huevos vienen de Lugo. Dentro de lo posible intentamos comprar producto cercano porque llega más fresco y además es mejor para la economía local.

Efrén Álvarez, cofundador de Wetaca. / M.A.

-El consumo de platos preparados marca récord con más de 715.000 toneladas en 2025. ¿Qué ha cambiado en los hábitos de los españoles en estos 10 años?

-En nuestro caso hemos tenido que crear parte del mercado, no el de los platos preparados en sí, sino el de nuestro modelo: que te suscribas y recibas cada semana platos cocinados de forma natural. Creo que responde a cómo han evolucionado la sociedad y los ritmos de vida. Cada vez hay más gente que no puede o no quiere cocinar todos los días. A veces parece que está mal visto decir "no cocino", pero puede ser simplemente porque no sabes o porque no tienes tiempo. Y eso no debería significar comer mal.

Eso sí, las cocinas no van a desaparecer. Lo que desaparece es la obligación de cocinar todos los días. Tenemos clientes jóvenes que viven en ciudades y también muchas personas que han cocinado durante 30 años y que ahora prefieren dedicar ese tiempo a otras cosas. Cuando alguien que ha cocinado toda su vida decide confiar en nosotros, para nosotros es un orgullo, pero también una responsabilidad muy grande.

Si no ofreces calidad, el cliente no repite, y si el cliente no repite, no hay negocio

-Cocináis unos 80.000 platos a la semana. ¿Cómo se pasa de vender 10 a esa escala?

-Ha sido un proceso gradual. Durante mucho tiempo hemos tenido que hacer dos cosas a la vez: crear demanda y ser capaces de servirla. No hubo un momento mágico. Al principio no teníamos dinero. Cuando empezamos a invertir en que se nos conociera más, crecimos más. Y luego funciona mucho la recomendación entre clientes. Porque si no ofreces calidad, el cliente no repite, y si el cliente no repite, no hay negocio.

-¿Cómo diseñáis el menú semanal?

-El cliente manda en todo. Intentamos mantener un equilibrio: legumbres, arroces, verduras con proteína, pescado, carne… y luego escuchamos mucho a los clientes. Tenemos unas 40 recetas cada semana. Algunas son fijas y otras cambian según las opciones. Cada semana valoran los platos y eso influye mucho en lo que entra o sale de la carta.

-Habéis empezado a vender en Alemania. ¿Cómo ha sido ese salto?

-Queríamos probar si tenía sentido cocinar desde España para otros países, porque tenemos acceso a muy buen producto en España y sabemos organizar la logística. En Alemania hemos empezado muy poco a poco, aprendiendo. Por ejemplo, vemos que suelen hacer una comida más contundente y otra más ligera a lo largo del día.

-¿Te preocupa el futuro de este modelo?

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-No especialmente. Es un sector que está creciendo y cada vez hay más adopción. Nuestro trabajo es seguir mejorando el producto. Si hacemos eso bien, los resultados llegan.