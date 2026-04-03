La guerra de Irán dispara la compra de coches eléctricos en Valencia: marzo es el mes con más ventas de la historia

El inicio de la guerra de Irán ha disparado la compra de eléctricos en Valencia y en el resto de España. El número de vehículos eléctricos puros se ha incrementado un 44 % respecto al mes de marzo del año pasado. El subidón del precio del combustible tras la guerra en Irán iniciada el 28 de febrero ha sido un acicate para los compradores por el ahorro que supone un coche a pilas.

La crisis del petróleo ha duplicado el ahorro del coche eléctrico sobre el de gasolina y ha disparado el interés en toda Europa por los vehículos a pilas. Con los precios del petróleo por encima de 100 dólares el barril debido a la guerra de Irán, repostar un coche de gasolina cuesta de media 14,20 euros por cada cien kilómetros frente a los 6,50 euros de recargar un vehículo eléctrico por cada 100 kilómetros.

Valencia ha tomado la delantera en la venta de vehículos eléctricos en España. Ya es la gran área española con más compras porcentuales de coches a pilas por delante de Madrid. Solo hay cuatro provincias con más porcentajes de coches eléctricos vendidos en marzo: Navarra (con un 31 % por las ayudas del gobierno foral), Guadalajara (21 %) y Toledo (20 %) por su proximidad a Madrid, y Lugo (20 %), según datos recopilados por el experto en electromovilidad Luis Valdes.

Ventas de marzo

En el mes de marzo se vendieron en España 12.123 vehículos eléctricos. Es la primera vez en la historia que se alcanza esa cifra. Además, en lo que va de año ya se han matriculado 27.859 eléctricos puros. El vehículo eléctrico más vendido este 2026 es el Tesla Model 3 con 2.492 unidades, seguido del Tesla Model Y (2.207) y el BYD Dolphin Surf (1.332). Ford no ha logrado colocar ni uno de sus vehículos eléctricos entre los 30 más vendidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Interés de las marcas chinas

La buena evolución del mercado valenciano coincide con el interés de las marcas chinas por instalarse en Almussafes. Los grupos chinos Geely, Changan y SAIC (dueño de la marca MG) se han interesado por ensamblar sus vehículos en la factoría de Ford en Almussafes, que actualmente solo produce el Kuga y está bajo mínimos. Ford mantiene conversaciones avanzadas con Geely.

Las marcas automovilísticas chinas necesitan producir en Europa para esquivar los aranceles impuestos por Bruselas para proteger a la industria europea. La Unión Europea aplica desde finales de 2024 aranceles adicionales (de hasta el 35,3 %, sumados al 10 % base) a coches eléctricos fabricados en China y que afectan a marcas como MG (SAIC), BYD, Geely (Volvo, Smart), Changan y Tesla (modelo fabricado en China). Los híbridos enchufables (PHEV) y los de motor de combustión quedaron excluidos de esos aranceles adicionales.

Principio del fin del retraso

España y especialmente la Comunitat Valenciana eran hasta ahora una anomalía en el mercado europeo de ventas de vehículos eléctricos, pero las reticencias de los conductores nacionales han comenzado a desaparecer. Agosto fue el primer mes de la historia en el que las ventas de eléctricos superaron el 10 % (13 % entre los compradores particulares). Al final, el año cerró con un incremento de ventas de eléctricos del 77 % tras la compra de 104.262 vehículos propulsados únicamente a pilas en toda España. La previsión es que este año se llegue a los 140.000 eléctricos vendidos.

La compañía americana Tesla, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, es la que más vehículos eléctricos vende en España, seguida muy de cerca por la china BYD y la coreana KIA. El vehículo eléctrico más vendido en 2025 en España fue el Tesla Model 3 (9.966 unidades). La firma que lidera Elon Musk ofrece ahora una versión más económica del Model 3 (unos 35.000 euros), aunque con peores acabados.

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Cada vez más modelos

La gran variedad de modelos eléctricos atrae cada vez a más compradores españoles. A lo largo del año 2025, treinta modelos han vendido a nivel nacional más de mil vehículos. Entre ellos, destacan los turismos Model Y de Tesla (6.016 unidades vendidas) y el KIA EV3 (5.662 vehículos). En la nueva inercia del mercado ha sido clave la llegada de modelos como el BYD Dolphin Surf (4.182), Renault 5 (4.123), Citroën ë-C3 (2.960), BYD Atto 2 (2.714) y el Toyota BZ4X, que ha captado el interés de los taxistas como alternativa a los Model 3 y Model Y, y ha vendido 2.693 unidades.