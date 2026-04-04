Mujeres y mayores de 45 años son los valencianos más viajeros

Las mujeres y los mayores de 45 años son los valencianos que más viajan, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE). En el acumulado del pasado ejercicio, los ciudadanos de la Comunitat realizaron un total de 15, 3 millones de viajes, con un descenso del 6,3 % respecto a todo 2024. De ese total, 7,83 millones los realizaron mujeres, con un descenso del 9,49 % en términos interanuales, mientras que los 7,54 millones restantes los disfrutaron los hombres, en este caso con una bajada del 2,79 %. En consecuencia, las féminas hicieron casi 300.000 visitas más que los varones.

Los datos del cuarto trimestre son llamativos. Los viajes llegaron a la cifra global de 3,38 millones y de ellos 1,55 los hicieron los valencianos y 1,82, las valencianas. Es decir que la distancia fue de 270.000. Los datos del IVE también aportan otra vertiente sociológica, en este caso al constatar que los extranjeros que residen en la Comunitat Valenciana se mueven poco fuera de su lugar de residencia, seguramente por tener nóminas más bajas y mayor necesidad de ahorro. En cualquier caso, de los casi 15 millones de viajes consignados, solo 958.424 los hicieron extranjeros.

El departamento estadístico de la Generalitat también ofrece información sobre la movilidad por ocio por tramos de edad. En este caso, los más viajeros son los que están en la franja de entre los 45 y los 65 años, un colectivo que integra a muchos ciudadanos que disfrutan de prejubilaciones, que tienen mayores ingresos por la mejora en sus trabajos o que han reducido gastos si los hijos han conseguido independizarse.

Desplazamientos

De 14,95 millones de desplazamientos que consigna el IVE en todo el año pasado, 6,3 millones los hicieron personas que ocupan esa franja de edad. Les siguen, con 3,9 millones, aquellos que están entre los 30 y los 45 años. A continuación, con 2,4 millones, están los más jóvenes, los que tienen entre 15 y 29 años, que compensan sus menores ingresos con el entusiasmo por lo desconocido. En último lugar quedan los mayores de 65 años (2,17 millones de viajes realizados), un grupo que incluye a personas recién jubiladas y con mucho tiempo libre para disfrutar de desplazamientos pero también a otras cuya edad avanzada le pone freno a cualquier movilidad.

Encuesta

Por otro lado, la encuesta de turismo de residentes del cuarto trimestre de 2025, también publicada por el IVE, concluye que buena parte de los viajes que realizan los valencianos son dentro de la propia autonomía. Entre octubre y diciembre, un período que incluye la Navidad y el puente de la Constitución a nivel general, y el 9 d'Octubre en la autonomía, se hicieron 3,6 millones de viajes, con una media de tres días por desplazamiento y un gasto de 101 euros por persona y día.

Benidorm es uno de los grandes destinos del turismo de la Comunitat Valenciana / Efe

De la mencionada cifra global, que supuso un descenso del 4,6 % en la variación anual, 428.380 viajes -poco más del 10 %- fueron al extranjero, aunque aumentaron un 7,8 % respecto al cuarto trimestre de 2024, una etapa marcada indeleblemente por la dana del 29 de octubre que causó 230 muertes. El resto -3,1 millones- se movieron dentro de España, con un descenso del 6 %. Y casi la mitad de ellos, en concreto 1,54 millones, visitaron localizaciones de la propia Comunitat Valenciana. Los viajes al extranjero tuvieron una duración media de 6,6 días; los del conjunto de España, de 2,5, y los de la autonomía, de 2,2. El gasto es también muy diferente: de 147 euros en el primer caso, de 85 en el segundo y de 56 en el tercero.

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En el 44 % de los viajes de los valencianos al resto de España el alojamiento utilizado fue el de mercado, fundamentalmente hoteles, mientras que en el restante 56 % fue a alojamientos no de mercado, sobre todo, a viviendas en propiedad. El 80,5 % de los viajes fue realizado en vehículo propio. Los residentes en España realizaron a la Comunitat Valenciana 2,96 millones de desplazamientos, el 8,2 % del total.