Comatel apuesta con fuerza por los bares y hoteles

El grupo valenciano Comatel va a invertir quince millones en la compra de cincuenta bares en València y su área metropolitana, y otros cien en la expansión de su cadena hotelera MYR Hoteles. La compañía nació centrada en la industria del juego, pero ha diversificado su estrategia de negocio. En 2025 facturó 311 millones de euros entre todas sus divisiones.

La línea de juego ya solo representa un 25 % de su facturación, mientras la compañía crece con fuerza con la promoción de viviendas, la compra de bares para arrendarlos como inversión y su joya de la corona, que es el sector hotelero. La empresa impulsa cerca de la Ciudad de las Ciencias y el puerto de València un hotel de cinco estrellas gran lujo con el objetivo de que sea el establecimiento de referencia de la ciudad.

Comatel es una firma familiar liderada por Fidel Molina y por Ramón Rojo. El promotor del grupo es Fidel Molina, un emprendedor manchego emigrado a Valencia que inició la aventura hace 35 años. En aquel momento desempeñaba la función de director comercial en una empresa del sector del juego con capital belga pero radicada en Málaga. Molina fundó Comercialización de Material Electrónico (Comatel) para ayudar a su amigo Ramón Rojo, que acababa de perder el empleo.

«Los dos somos de Ciudad Real y a él lo despidieron de la empresa de Málaga en la que yo también trabajaba. Ahí decidí irme y montar Comatel. Empezamos comercializando placas de videojuegos», explica Fidel Molina. La compañía tuvo éxito desde el principio con la distribución de máquinas de pinball y videojuegos, y empezó a comercializar las conocidas como tragaperras.

Fidel Molina comenzó a viajar en busca de productos que marcaran la diferencia y se lanzó a importar máquinas de Austria, Reino Unido y Japón. El primer gran golpe del grupo llegó de la mano de ACE, un fabricante británico con el que rubricó un acuerdo para la distribución de sus máquinas en exclusiva en el mercado español. La operación abrió las puertas a Comatel de otros grandes fabricantes como el japonés JPM (que forma parte del grupo de videojuegos Sega).

El punto de inflexión en el crecimiento se produjo en 1997 cuando Comatel cerró un contrato con la firma austriaca Funworld para introducir en España la primera máquina de pantalla táctil (Photo Play), que se alzó con el 80 % de la cuota de mercado con más de 25.000 unidades vendidas en solo tres años.

La compañía valenciana firmó múltiples acuerdos, entre ellos uno con uno de los mayores operadores de apuestas deportivas ‘online’, BeConstruct. Gracias a esta alianza, Comatel lanzó la plataforma de juego ‘online’ Paston.es.

Bares

Ahora Fidel Molina y Ramón Rojo están dando un giro al grupo para no depender del juego. Una de las apuestas de Comatel es la inversión inmobiliaria en bares. Es importante para Molina porque conecta con los orígenes humildes de su familia. "Mi padre era una persona que se dedicaba a la albiñalería y a esquilar ovejas, y mi madre a limpiar habitaciones de hotel. En los veranos nos íbamos a trabajar a Palma de Mallorca y en invierno volvíamos a Montiel, nuestro pueblo en Ciudad Real. Con los años, emigramos a Valencia y en el año 1975 mis padres cogieron un bar en la calle Alicante de Catarroja. Por eso el tema de los bares", confiesa.

El grupo valenciano Comatel está interesado en establecimientos "ubicados en esquinas, con terraza y con licencia de actividad". La firma posee la patrimonial Euroinversiones 2000, desde la que acomete operaciones inmobiliarias como la promoción de viviendas o la adquisición de bares con el objetivo de arrendarlos. La empresa ya cuenta con más de medio centenar de bares en el Cap i Casal y localidades cercanas como Aldaia, Alaquàs y Torrent. Ahora busca doblar el número de bares en propiedad.

Euroinversiones 2000 se dedica a la compra de bares desde hace más de veinte años y está detrás de la marca Barrio Bar. La compañía alquila después las propiedades a hosteleros o, cuando encuentra una buena oportunidad, los traspasa.

En el sector de la hostelería "hay profesionales que no quieren continuar o que necesitan dinero y venden el establecimiento. Nosotros compramos esos bares y los alquilamos", añade el fundador de Comatel. Molina ha sido presidente de la asociación SOS Hostelería hasta finales del año pasado. En los años que estuvo al frente de la asociación acometió un trabajo ingente y, durante los meses posteriores al estallido de la pandemia, reivindicó la apertura de los bares y organizó congresos en València para defender al sector hostelero frente al exceso de restricciones.

Molina defiende la entrada de ciudadanos chinos en la gestión de los bares de barrio. "Han entrado en muchos bares, pero no los considero competencia. Les pasa lo que a mis padres. Cogen un bar porque hay que comer y los bares dan para que tu familia coma. No les sobra el dinero y lo que hacen es vivir toda la familia del bar", subraya. "Hay que dedicar muchas horas a un bar para que salga rentable", insiste.

MYR Hoteles

El presidente de Comatel, que confiesa que no apuesta porque nunca le ha atraído el juego, siempre destaca que la compañía ha crecido a base de reinvertir las ganancias en otros sectores. Su músculo financiero les permitió crear desde cero la cadena de lujo MYR Hoteles, que tiene todos sus establecimientos en València. La empresa abrió en 2017 el hotel Plaza del Mercado (frente al Mercado Central), en noviembre de 2018 inauguró el Marqués House (un cuatro estrellas superior frente al palacio del Marqués de Dos Aguas), a finales de 2019 estrenó el Palacio Vallier (un cinco estrellas junto a la plaza de la Virgen) y en junio 2022 el hotel establecido en la antigua sede del PSPV en la calle Blanquerías (frente a las Torres de Serranos).

Fidel Molina, en la azotea en obras del The Bank Hotel, que abre este verano. / Fernando Bustamante

La cadena MYR Hoteles invierte cien millones de euros en cinco nuevos establecimientos en València en edificios en propiedad. La firma valenciana apuesta por establecimientos de cuatro estrellas y de cinco estrellas gran lujo y sumará a su cartera 268 habitaciones en los próximos dos años.

El proyecto más inminente es un establecimiento de cinco estrellas gran lujo en el distrito de Algirós cerca de la Ciudad de las Ciencias y el puerto. MYR compró a Bancale Servicios Integrales SL un edificio de la plaza Cardenal Benlloch, esquina con la avenida del Puerto, con el objetivo de albergar en el antiguo centro de datos del Banco de Valencia el quinto establecimiento de la cadena en València. Es un edificio en esquina que se está transformando en The Bank Hotel con 103 habitaciones (varias de ellas tipo suite) distribuidas en las seis plantas que componen el cuerpo central del inmueble.

Cinco estrellas gran lujo

Fidel Molina, fundador de Comatel, explica que The Bank Hotel contará con una suite de 150 metros cuadrados y tendrá un acabado superior al del Palacio Vallier, que hasta ahora es la joya de la corona de la cadena. "Va a ser un hotel de categoría cinco estrellas gran lujo. Vamos a ofrecer la mejor suite de València. Solo el mobiliario de esa suite ha conllevado una inversión de 200.000 euros", subraya. La intención es que abra las puertas este verano.

Exterior del edificio The Bank Hotel, situado entres las avenidas del Puerto y Cardenal Benlloch de València. / Fernando Bustamante

La tercera ciudad de España ofrece actualmente poco más de un millar de habitaciones de cinco estrellas y todavía está lejos de las más de seis mil de Barcelona o las más de cinco mil de Madrid, pero los expertos inciden en que el crecimiento es imparable. En 2028 habrá 1.653 habitaciones de cinco estrellas en el Cap i Casal (un 65 % más). El último hotel de cinco estrellas abierto en València es el establecimiento Grand Hotel Centenari, que opera bajo la marca Autograph Collection. La enseña Autograph Collection representa a hoteles independientes de categoría de lujo dentro de la cartera de Marriott International.

Gran Vía Marqués del Túria

MYR Hoteles avanza en su segundo proyecto en València, que es un establecimiento ubicado en la Gran Vía Marqués del Túria número 3. El hotel tendrá 32 habitaciones. MYR compró el edificio por unos cuatro millones de euros a una compañía de Madrid.

El tercer proyecto que está acometiendo el grupo liderado por Fidel Molina es un hotel de cuatro estrellas y setenta habitaciones que ya está en construcción junto al Roig Arena. El establecimiento tendrá 70 habitaciones en un edificio de nuevo.

El cuarto hotel estará ubicado en la plaza de la Merced del Cap i Casal, junto a un edificio de apartamentos turísticos del grupo. El hotel tendrá 33 habitaciones y la inauguración está prevista para dentro de un año y medio.

Calle de la Paz

El quinto hotel en el que está trabajando la compañía es un establecimiento de cuatro estrellas y treinta habitaciones en la calle d'En Sala de València (junto a la calle de la Paz). Las obras ya han comenzado y el inmueble alberga un horno del siglo XVII. El objetivo de MYR Hoteles es abrirlo en dos años y medio.

La compañía apuesta por tener en propiedad los inmuebles, aunque en el caso del Palacio de Vallier firmó un contrato de arrendamiento a 25 años porque los dueños no querían desprenderse del mismo.

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Expansión nacional

El grupo está analizando la posibilidad de abrir hoteles en Sevilla y Málaga. "En Barcelona nos han ofrecido algo, pero los precios están totalmente desorbitados. Uno de las oportunidades estaba en el Paseo de Gracia, pero no vemos que sea rentable por el dinero piden", confiesa Molina.