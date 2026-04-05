Los institutos tecnológicos captan 690 millones de euros en los cinco años para la I+D

Los institutos tecnológicos de Redit han contribuido a captar 690 millones de euros de programas nacionales y europeos en los últimos cinco años, «recursos estratégicos que se han canalizado hacia la Comunitat Valenciana gracias a su posicionamiento en la vanguardia tecnológica europea», según ha informado en un comunicado la Generalitat, a la que está adscrita la citada red.

En el último año, los institutos tecnológicos movilizaron 161 millones de euros, «consolidando una tendencia sostenida de crecimiento en la captación de fondos competitivos» hacia la autonomía. En concreto, un 80% estuvo destinado directamente hacia las empresas que traccionan los institutos tecnológicos en estos proyectos de índole nacional y europeo. Tal y como señaló en dicha nota Gonzalo Belenguer, director general de Redit, «el volumen de recursos económicos traccionados en los últimos cinco años demuestra que la Comunitat Valenciana cuenta con un sistema de institutos tecnológicos de máxima relevancia internacional; siendo uno de los principales activos estratégicos con los que cuenta la región».

Apoyo

«Gracias al apoyo económico -con un presupuesto de más de 276 millones en los últimos cinco años- y visión compartida con IVACE+i, tenemos la capacidad real de competir y ganar financiación estratégica para nuestras empresas. Estamos hablando de un retorno positivo superior al 250%, sólo en este período, y, sobre todo, de recursos que se traducen directamente en innovación, inversión y competitividad industrial que es la una fórmula idónea para la generación de puestos de trabajo de alta cualificación, aportación al PIB regional, impuestos… y, en definitiva, prosperidad para la Comunitat”, asegura Belenguer.

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Durante este periodo, la financiación lograda ha pasado de 98,4 millones de euros en 2020 a 161 millones en 2024, lo que supone un incremento del 63 % y, sobre todo, «un elemento multiplicador de la financiación autonómica que, a través de IVACE+i, permite a los institutos desarrollar líneas de I+D de alto valor, así como la capacitación en infraestructuras y equipamiento tecnológico de vanguardia para contribuir a la mejora de la competitividad empresarial de la Comunitat».

Recursos

Este volumen de recursos procede de programas nacionales y europeos de I+D+i, entre ellos, Horizonte Europa, programa LIFE y los programas Interreg, principales instrumentos financieros de la Unión Europea en materia de investigación e innovación, en los que los institutos tecnológicos valencianos participan activamente tanto como socios como coordinadores de consorcios internacionales. En el periodo 2021 – 2024 de Horizonte Europa, los institutos tecnológicos de Rredit participaron en un total de 125 proyectos, en 29 de ellos como coordinadores y en 96 como socios, consiguiendo un retorno europeo para la Comunidad Valenciana de más de 65 millones.

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Fondos

Aproximadamente el 80 % de los fondos movilizados en los últimos cinco años —más de 550 millones de euros— han ido directamente a empresas, principalmente pymes, a las que traccionan en proyectos de I+D y acceden así a financiación competitiva de alta complejidad técnica y administrativa. Redit articula a los once institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana —AIDIMME, AIJU, AIMPLAS, AINIA, AITEX, IBV, INESCOP, ITC, ITE, ITENE e ITI— «bajo una estrategia común de posicionamiento nacional e internacional. Esta coordinación permite presentar propuestas conjuntas, liderar consorcios y maximizar el retorno regional de los programas públicos de I+D+i».