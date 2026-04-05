"Participar en los Premios Revoluciona otorga visibilidad a las empresas"

En su quinta edición, los Premios Revoluciona, impulsados por BBVA junto a la Universitat de València, ponen el foco en aquellas pymes de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Illes Balears que están transformando sus negocios a través de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Hablamos con María Ángeles Fernández, jurado de los premios, sobre la importancia que tiene para las empresas valencianas inscribirse en esta edición.

Como miembro del jurado de los Premios Revoluciona, ¿qué papel cree que juegan iniciativas como esta a la hora de visibilizar el talento y la capacidad innovadora de las pymes de nuestro territorio?

La zona del Levante se ha consolidado como uno de los principales focos de innovación empresarial del país, caracterizándose por su dinamismo, creatividad y capacidad de adaptación. Por ello, considero que iniciativas como los Premios Revoluciona de BBVA desempeñan un papel fundamental, no solo para reconocer y dar visibilidad al talento local, sino también para poner en valor la capacidad innovadora y el compromiso con la sostenibilidad de las pymes. Además, estos premios contribuyen a fortalecer el ecosistema empresarial, favoreciendo la conexión y el intercambio entre empresas, instituciones, agentes del sector tecnológico y organizaciones vinculadas a la sostenibilidad.

Desde su perspectiva académica, ¿qué momento vive actualmente el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Illes Balears?

El tejido empresarial está muy basado en pymes, con una gran capacidad emprendedora que atraviesa un momento de transformación y consolidación. El momento actual puede definirse como una fase de evolución del modelo productivo, en la que muchas empresas están transitando hacia actividades de mayor valor añadido, incorporando tecnología, conocimiento y nuevos modelos de negocio.

Los premios ponen el foco en la transformación digital y sostenible. ¿Hasta qué punto considera estos factores como elementos clave para las pymes?

La sostenibilidad es el pilar estratégico para la competitividad de las pymes y la gestión integral de riesgos a lo largo de toda la cadena de valor. En un contexto económico marcado por la globalización, los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias regulatorias y sociales, las empresas que no integren estos factores en su modelo de negocio asumen el riesgo de perder competitividad y la supervivencia a largo plazo.

A la hora de analizar las candidaturas, ¿qué aspectos indican que una empresa está llevando a cabo una transformación relevante?

En primer lugar, es fundamental que la transformación forme parte de la estrategia global de la empresa. Esto implica que la digitalización y la sostenibilidad estén integradas en el modelo de negocio, en la toma de decisiones y en la cultura organizativa. Otro aspecto determinante es el impacto real de los cambios implementados. Asimismo, se valora la capacidad de innovación de la empresa y la continuidad del cambio.

¿Por qué puede ser interesante para una pyme presentarse a los Premios Revoluciona?

La candidatura supone una oportunidad para que la empresa reflexione sobre su propio proceso de transformación. Además, participar en los Premios Revoluciona otorga visibilidad a las empresas.